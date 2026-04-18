自由開講》別讓生命淪為制度博弈的人質 評獸醫用藥新制轉折

◎ 盧俊瑋

過去兩年推行的「登錄制」，因行政門檻過高且藥商畏懼罰則，登錄率不到三成；圖為動保團體前往防檢署關注寵物用藥修法，並派代表送上陳情書。（資料照）



伴隨伴侶動物地位提升，「毛小孩」已成為許多家庭不可或缺的成員，然而其用藥權益卻長期受困於法理衝突與行政怠惰。原定今年七月一日上路的「人用藥品用於犬貓管理辦法」，因登錄進度遲滯與斷藥恐慌，在四月十日的跨部會會議中宣布重大轉向。這場從「核准登錄制」轉向「全面免登錄公告制」的變革，不僅是醫療實務對僵化官僚的勝利，更是對長期以來「系統性治理失靈」的一記警鐘。

回顧這場被稱為「歷史共業」的爭議，核心在於衛福部與農業部各掃門前雪。衛福部嚴守《藥事法》高牆，農業部則在藥政專業上長期弱勢，導致基層獸醫必須在《動保法》的例外邊緣救命。過去兩年推行的「登錄制」，因行政門檻過高且藥商畏懼罰則，登錄率不到三成，甚至連救命的醫用氧氣、點滴都因「行政恐懼」而斷鏈。這種將風險外包給第一線醫師、將成本轉嫁給飼主的做法，本質上就是行政體系的失職。

藥權的管理不應淪為特定職業團體「插旗」自費市場的工具，更不應在缺乏動物藥理訓練的情況下，強推不切實際的藥局寄存機制。（資料照）在四月十日的會議中，官方終於展現務實態度，宣布將現行七百多項人用藥品改為「公告即准用」，藥商免登錄即可供貨。這項改變拆解了人為製造的供應路障，也揭穿了部分團體以「安全管理」為名，實則行「制度性掠奪」之實的政治假象。藥權的管理不應淪為特定職業團體「插旗」自費市場的工具，更不應在缺乏動物藥理訓練的情況下，強推不切實際的藥局寄存機制，增加醫療流程的阻礙。

會議最終表決延後實施日期，雖是為了確保配套完善的緩衝，但也反映出法規邏輯與臨床現實的巨大裂痕仍待修補。政府應體認到，醫療權的核心在於「及時」與「有效」。任何以專業為名、實則製造壟斷或行政折磨的制度，都經不起生命權的檢驗。我們期待，未來制度的建立應跳脫職業團體的利潤分配，回歸部會間的實質協作。莫讓生命權成為政治角力的籌碼，讓「救命的人有藥可用」成為文明社會最基本的底線。

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（作者為皮膚科助理教授）



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