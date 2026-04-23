自由開講》從晶片到病歷：打造毛小孩醫療資訊共享的最後一哩路

◎ 范綱智

當的毛小孩被送進診間，黃金搶救時間往往取決於一件關鍵資訊：毛小孩過去的病史與用藥紀錄。然而，現實情境中，毛小孩的爸媽，也恐因慌亂而無法完整說明。這樣的風險，其實早已有解方——只是我們尚未把它制度化。

我家曾經養過一隻臘腸狗，名字叫妮妮。晚年罹患糖尿病，需要長期施打胰島素維持生命。那段時間，我學會了如何精準控制劑量、觀察食慾與精神狀況，也習慣在日常中與疾病共處。但某一天，妮妮開始出現嚴重出血的狀況，我緊急將妮妮送往動物醫院。

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筆者曾養過一隻名字叫妮妮的臘腸狗；示意圖。（資料照）在診間裡，獸醫師評估後告訴我，妮妮的狀況已經不可逆，建議進行安樂死。那一刻的衝擊與掙扎，至今仍清晰。更讓我無所適從的是，醫師最後給了我一支針劑，並告訴我：「當你覺得妮妮快不行的時候，從肛門注射，就可以讓妮妮走。」然後，我帶著那支針，和一個無法承受的決定，回到了家。那不是醫療選擇，而是一種孤立無援的承擔。

如果當時，有一套完整的雲端病歷系統，讓不同院所之間能即時調閱妮妮的長期血糖控制紀錄、用藥歷程，甚至由第二醫療意見快速介入，或許我不會在資訊不足與情緒壓力中，被迫獨自做出如此沉重的決定。這段經歷，也讓我深刻理解：資訊的斷裂，不只是效率問題，而是會影響生命終點的品質與尊嚴。

國際經驗已經清楚指向一條可行的路徑。歐盟推動的Peeva數位毛小孩護照，以及芬蘭的Petmeddata系統，皆以「微晶片作為入口、雲端資料庫為核心」，打造出跨院所、跨平台的電子病歷調閱機制。其成功關鍵，不在於技術突破，而在於標準化與資料互通的政策落地。

寵物晶片本不需儲存龐大資料，只需作為雲端病歷的索引，方便獸醫師讀取晶片序號後，調閱完整病史及用藥資訊；示意圖。（新北市動物保護防疫處提供）回到台灣，我們其實已經站在極佳的起跑點。現行制度已強制犬貓植入晶片並完成寵物登記，這組唯一識別碼，本質上就是一把現成的「數位鑰匙」。問題不在於有沒有鑰匙，而在於我們是否願意打造那扇門。

從技術面來看，寵物晶片本就不需儲存龐大資料，只需作為雲端病歷的索引。當獸醫師以掃描器讀取晶片序號後，即可連結至雲端資料庫，調閱完整病史、疫苗紀錄與用藥資訊。這樣的架構不僅成熟，也早已在國外實際運作。換言之，「一掃即病歷」並非願景，而是隨時可以實現的日常。

真正的關鍵，在於政策如何推進。首先，應強化既有的寵物登記管理資訊網，從單純的行政資料庫，升級為可供醫療端使用的基礎平台。開放標準化 API，讓各獸醫院的病歷系統能安全串接，將是打破資訊孤島的第一步。其次，必須導入國際通用的醫療資料格式，例如 FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）。若沒有統一格式，再多的資料也無法互通。唯有建立標準，才能讓不同診所之間真正實現「一掃即讀」，避免轉診時的資訊斷裂。

中小型診所面對數位轉型的成本壓力，政府也應提供必要的補助與技術支援；2024年屏縣力推寵物身分證。（屏東縣政府提供）再者，應整合現行「寵物身分證」制度，將晶片ID、毛小孩的爸媽資料與醫療病歷三位一體，逐步邁向完整的數位寵物身分體系。這不只是行政效率的提升，更是動物福利與醫療品質的躍進。當然，制度推動不會沒有阻力。病歷資料的所有權與隱私權，必須明確界定，建立以毛小孩的爸媽授權為核心的存取機制；中小型診所面對數位轉型的成本壓力，政府也應提供必要的補助與技術支援。這些挑戰存在，但並非不可克服。

更重要的是，這項政策並非抽象的科技升級，而是能直接回應毛小孩的爸媽最切身的需求。在就診時刻，「一掃即知」能降低醫療風險，為生命爭取時間；在日常醫療中，雲端共享可避免重複檢查，減輕經濟負擔；在保險理賠上，授權後自動調閱資料，將繁瑣流程化為即時服務；在長期照護中，數位化健康紀錄與提醒系統，讓毛小孩的爸媽更容易做好健康管理。

數位化健康紀錄與提醒系統，讓毛小孩的爸媽更容易做好健康管理；示意圖。（資料照）這些，不只是便利，而是制度對「生命價值」的重新定義。台灣在人醫領域已建立世界知名的健保體系，如果我們能將同樣的思維延伸至動物醫療，以寵物晶片為核心，打造雲端電子病歷網絡，那麼下一次當意外發生時，獸醫師團隊不再從零開始，而是站在完整資訊之上，做出更安全、更精準的判斷。

科技從來不是問題，決心才是。當國際已經走在前面，我們要問的，不是能不能做，而是什麼時候要開始做。

（作者為中華民國藥師公會全國聯合會理事 ）

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