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自由開講》從支持到翻盤：國民黨的印度移工政策失憶症

2026/04/16 10:00

◎ 趙靖心

首批印度移工預計於今年底引進。國民黨一方面在立法院支持相關政策，另一方面卻在輿論場域轉向反對。此種「半暝吃西瓜會反症」式操作，已不僅是立場變動，更凸顯對制度誠信的侵蝕與鬆動。

首批印度移工預計於今年底引進。國民黨一方面在立法院支持相關政策，另一方面卻在輿論場域轉向反對；移工示意圖。（彭博檔案照）首批印度移工預計於今年底引進。國民黨一方面在立法院支持相關政策，另一方面卻在輿論場域轉向反對；移工示意圖。（彭博檔案照）依《條約締結法》及《立法院職權行使法》，跨國合作備忘錄須經立法院審議。本案於二○二四年六月二十六日經委員會聯席審查。過程中，多位國民黨立委不僅未表反對，甚至主張擴大引進量能，從數千人到「一萬人以上」皆有具體紀錄。

該案其後於院會在朝野無異議情況下完成通過，已具備完整民主正當性與制度效力。至此，政策結果已屬國會集體意志之展現，而非單一行政機關的片面推進。

在此架構下，事後淡化自身參與、甚至否認既有發言紀錄，本質上已不再是政策調整，而是對國會決議的選擇性翻轉。其所衝擊者，不僅是一項公共政策，更是國會決策的可預期性與制度信賴基礎。

若放任「制度內支持、制度外切割」的行為模式持續擴散，國會決議將喪失其制度穩定性。（資料照）若放任「制度內支持、制度外切割」的行為模式持續擴散，國會決議將喪失其制度穩定性。（資料照）責任政治的核心在於權力行使與政治責任必須相互對應。立法委員既已參與審議與表決，即應承擔其後果。若放任「制度內支持、制度外切割」的行為模式持續擴散，國會決議將喪失其制度穩定性，民主政治亦將逐步轉化為隨政治風向浮動的敘事空間。

此類操作即便未必構成法律責任，仍已構成政治誠信的實質流失。問題不在政策本身是否成立，而在於「決策可追索性」遭到侵蝕，使社會難以透過政治行為合理預判責任歸屬。

若此種反覆成為常態，所揭示的不僅是政治立場分歧，而是制度運作的警訊，當表決可以被淡忘，紀錄可以被改寫，民主政治將不再奠基於責任承擔，而只剩下立場漂移與語言操作。但最終選民仍會質問：當決議得以被選擇性翻轉，責任政治是否仍然成立？

（作者為文字工作者）

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