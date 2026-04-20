自由開講》裝甲部隊大升級：M1A2T讓台灣地面戰更有底氣

◎ 三毛

隨著國軍第二支接裝單位正式成軍，M1A2T艾布蘭主力戰車不再只是軍購清單上的項目，而是實際進入臺灣防衛體系的關鍵節點；此型戰車配備先進複合裝甲、熱影像瞄準系統、數位化指揮管制與高精度120公厘滑膛砲，使其具備全天候作戰、遠距精準打擊與高度生存能力；在台海可能爆發的高強度登陸作戰中，M1A2T的核心價值不在「對抗數量」，而在於「關鍵節點殲敵」；透過機動火力與防護優勢，在敵軍登陸初期即造成重大損失，延緩其戰場節奏。隨著國軍第二支接裝單位正式成軍，M1A2T艾布蘭主力戰車不再只是軍購清單上的項目；圖為陸軍584旅舉行聯兵一營換裝M1A2T戰車成軍典禮。（軍聞社提供）。

從M24到M1A2T：「登步部隊」的戰力世代躍升

回顧「登步部隊」裝備演進，從M24霞飛輕型戰車、M41D華克猛犬戰車、M60A3主力戰車到CM11勇虎戰車，其設計理念多半建立於冷戰時期的裝甲對抗邏輯；然面對解放軍近年強化的兩棲突擊、無人載具與遠程精準打擊能力，傳統裝甲部隊若無現代化升級，將難以存活於高強度戰場；M1A2T的導入象徵國軍從「裝甲支援步兵」轉向「裝甲主導關鍵戰場節點」的角色轉變，使臺灣在反登陸、防突破與縱深防禦中，具備更高的戰術彈性與嚇阻力。

請繼續往下閱讀...

不對稱中的關鍵拼圖：重裝甲如何融入整體防衛

外界常將臺灣防衛戰略簡化為「不對稱作戰」，但這並不意味完全放棄傳統重裝備；事實上M1A2T正是「不對稱與有限對稱」結合的典型案例；在無人機、反裝甲飛彈與機動防空系統構成的防禦網中，重型戰車可作為「最後一擊」與「防線穩定器」，在敵軍突破或集結時發揮性火力；換言之，M1A2T並非與不對稱戰力競爭，而是補足其在「地面決戰節點」上的不足，使整體防衛體系更具層次與韌性。

對內凝聚、對外傳達：戰力升級的戰略溝通意義

此次成軍典禮不僅是軍事事件，更是一場戰略溝通；圖為陸軍第6軍團指揮官陳文星校閱新成軍的M1A2T戰車單位。（陸軍第6軍團提供）



此次成軍典禮不僅是軍事事件，更是一場戰略溝通；對國內而言，透過公開展示新式裝備與訓練成果，有助於強化民眾對國防的信心，並理解「防衛固守、重層嚇阻」並非口號，而是具體落實的能力建構；對國際社會而言，M1A2T的服役傳達兩層訊號；其一，臺灣有意願也有能力強化自我防衛；其二，對臺軍售並非單向依賴，而是轉化為實質戰力，成為區域穩定的一環；這對於美日等民主夥伴而言，是持續支持臺灣的重要依據。

民主陣營的責任：從軍售到安全共同體

面對台海風險升高，國際社會的角色不僅止於軍售；美國國防部與日本防衛省近年已多次強調臺海穩定的重要性，未來可透過情報共享、聯合演訓、後勤支援與區域嚇阻部署，形成更具實質性的安全網絡；對臺灣而言，關鍵在於持續展現「自我防衛決心」，讓國際支持建立在「共同承擔風險」而非「單向依賴」之上。

結語

M1A2T的成軍象徵的不只是裝備升級，而是臺灣防衛思維的轉型，從單一兵種能力，走向跨域整合與整體戰略韌性；面對共軍持續升高的軍事壓力，真正的嚇阻不僅來自武器性能，更來自制度、訓練與社會共識的結合；當臺灣能持續向世界證明，我們不僅有能力自我防衛，也有決心守護民主體制，這股「可預期的堅定」本身，就是最具戰略價值的力量。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法