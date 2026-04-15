名家分享～劉哲瑋》中國爆發嚴重口蹄疫疫情 開放來台非「 惠」台～

這次對岸爆發的是SAT1型（South African Territories 1） 病毒，這是該品系首度在對岸大規模現蹤。由於對岸境內針對O型與A型的口蹄疫疫苗，對這次的SAT1完全不具交叉保護力。 這代表現有的防疫網在病毒面前幾乎是門戶洞開，導致疫情迅速擴散至至少12個省份。

◎ 劉哲瑋

由於口蹄疫病毒主要感染偶蹄目動物（豬、牛、羊），導致這次許多牛隻染病死亡；養牛場示意圖。（歐新社檔案照）



對岸爆發嚴重口蹄疫疫情，由於口蹄疫病毒主要感染偶蹄目動物（豬、牛、羊），導致這次許多牛隻染病死亡。

鄭習會後，對岸將開放人民來台旅遊，請畜牧從業人員注意，不要隨意讓人進出畜牧場，以免病毒散播！！！

鄭習會後，對岸將開放人民來台旅遊，請畜牧從業人員注意，不要隨意讓人進出畜牧場，以免病毒散播！！！

鄭習會後，對岸將開放人民來台旅遊，請畜牧從業人員注意，不要隨意讓人進出畜牧場，以免病毒散播！！！



這次對岸爆發的是SAT1型（South African Territories 1） 病毒，這是該品系首度在對岸大規模現蹤。由於對岸境內針對O型與A型的口蹄疫疫苗，對這次的SAT1完全不具交叉保護力。

這代表現有的防疫網在病毒面前幾乎是門戶洞開，導致疫情迅速擴散至至少12個省份。這使得染病牛隻的發病率極高，特別是幼牛死亡率高達50%；仔豬的死亡率更是駭人，落在30%至70%之間。根據疫區（如新疆、甘肅、山西等地）流出的影像與報導，染病牛隻因蹄部與口腔潰爛無法站立或進食，許多牧場出現牛隻堆積如山待處理的慘狀。為了防堵疫情，多地重現「新冠模式」的極端控管——封村封路、禁止牛羊豬跨省調運、強行關閉大型牛市與豬場。

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若發現動物攝食量/飲水量下降、育成率異常或死亡率增加，請立即通報所在地動物防疫機關。（資料照，新北市動保處提供）口蹄疫病毒傳染力極強，主要感染牛、豬、羊等偶蹄目動物。為了守護我們家鄉的畜牧產業，請大家務必協助擴散並落實以下防疫措施，以下內容根據台灣防檢署發布公文：畜牧業者及相關從業人員請注意，自主觀察與通報：每日嚴格監測場內動物健康。若發現動物攝食量/飲水量下降、育成率異常或死亡率增加，請立即通報所在地動物防疫機關。提醒：隱匿疫情未通報者，最高可處新臺幣100萬元罰鍰，且撲殺之動物不予補償。

人員與車輛管制：嚴禁閒雜人等及車輛進入畜舍。進出人員必須經過徹底消毒、更換場內專用工作鞋與衣物。

返國自主管理：若曾前往口蹄疫疫區國家之牧場參訪或接觸動物，回國後至少1週始可進入畜舍。進入前請務必淋浴、更換衣鞋並徹底消毒。

生物安全強化：定期清洗畜舍、加強大門與場內通道消毒，切勿購買來源不明的動物進入場內。定期清洗畜舍、加強大門與場內通道消毒，切勿購買來源不明的動物進入場內。（資料照，宜蘭縣動植物防疫所提供）

一般民眾可以怎麼做？

1.出國不參訪：前往疫區國家旅遊時，請避免接觸當地畜牧場動物。

2.不攜帶肉類製品：嚴禁從國外攜帶未經檢疫的肉類產品入境，以免病毒隨包裹或行李夾帶入台。機場嚴禁從國外攜帶未經檢疫的肉類產品入境，以免病毒隨包裹或行李夾帶入台。（資料照）

3.分享資訊：將此訊息傳達給身邊從事畜牧業的朋友，提高警覺。

請畜牧從業人員務必遵守：嚴禁訪客進入！嚴禁訪客進入！嚴禁訪客進入！

（作者為教師）

本文經授權轉載自Lâu Thiat Uí臉書





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