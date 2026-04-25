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自由開講》當選手得靠金牌自保，真正失格的是誰？

2026/04/25 12:30

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

林郁婷的遭遇，從來不是一位選手夠不夠努力，也不是她有沒有資格站上擂台。她不該用金牌替自己辯護，真正該被追問的，是誰靠著模糊規則傷害別人，卻始終不用負責。

真正令人不安的是，一名早已在國際賽場上反覆證明自己的運動員，竟然還得在比賽之外，承受一場本不該由她負擔的羞辱。這起風波最該追問的，不是她，而是那些把她變成議題的人。

林郁婷不該用金牌替自己辯護，真正該被追問的，是誰靠著模糊規則傷害別人，卻始終不用負責。（資料照）林郁婷不該用金牌替自己辯護，真正該被追問的，是誰靠著模糊規則傷害別人，卻始終不用負責。（資料照）巴黎奧運期間，主導奧運參賽資格與賽事規範的國際奧會（IOC）已明確表示，林郁婷符合該屆賽事資格；同時也指出，這場風波的源頭，來自國際拳總IBA當年一項突然、武斷，且欠缺正當程序的決定。這件事說穿了，不是誰該自證清白，而是為什麼一個程序站不住腳的機構，竟然還能握有傷害別人名譽的權力。

更荒謬的是，作出這種高傷害性判斷的IBA，早已因治理、財務與倫理問題，遭國際奧會撤銷承認。換句話說，這是一個連自身公信力都出問題的舊國際拳擊組織，卻曾試圖替別人下最具傷害性的判斷。問題不在選手是誰，而在一個已經站不穩的主事單位，為什麼還能把選手推上輿論審判台。

這也讓整起事件看起來不只是規則爭議，而更像是一場把運動員推到前面承擔後果的權力失序。當舊機構失去承認，新組織又正在爭取接手，模糊規則就很容易被拿來維持話語權；原本應由機構自己承擔的混亂與代價，最後卻轉嫁到選手身上。

外界更該回頭追問：如果正當程序終究能還給選手應有的參賽權，那麼過去這段期間她所承受的羞辱與傷害，到底是誰造成的？（資料照）外界更該回頭追問：如果正當程序終究能還給選手應有的參賽權，那麼過去這段期間她所承受的羞辱與傷害，到底是誰造成的？（資料照）直到2026年3月，接手國際拳擊秩序重整的新組織World Boxing，才依申訴程序確認林郁婷可參加女子組賽事。事情走到這一步，外界更該回頭追問：如果正當程序終究能還給選手應有的參賽權，那麼過去這段期間她所承受的羞辱與傷害，到底是誰造成的？

但責任不只在主事單位，也在把模糊資訊迅速加工成公審的輿論市場。當規則還沒講清楚，網路先開庭；當程序還沒走完，社會先定罪。許多人嘴上說是維護公平，實際上卻是在消費猜疑、擴大羞辱，把一個活生生的運動員變成流量燃料。真正的公平，不是先羞辱、再慢慢補程序真正的公平，是規則一致、證據明確、程序透明。更值得警惕的是，這不是國際體壇第一次出現類似場景。

背景不同，爭點也不完全一樣，但幾個國際案例都指向同一件事。像西班牙選手María José Martínez-Patiño，過去曾因性別驗證制度被排除在賽場外，後來成為迫使國際體壇重新檢討這套制度的重要人物。印度短跑選手Dutee Chand，則是在2015年透過專責處理國際運動爭議的國際體育仲裁法庭（CAS）翻案後，拿回參賽權。南非名將Caster Semenya，則長年陷入參賽資格與規則訴訟爭議。

印度短跑選手Dutee Chand，則是在2015年透過專責處理國際運動爭議的國際體育仲裁法庭（CAS）翻案後，拿回參賽權。（法新社檔案照）印度短跑選手Dutee Chand，則是在2015年透過專責處理國際運動爭議的國際體育仲裁法庭（CAS）翻案後，拿回參賽權。（法新社檔案照）這些人的案情不完全相同，但都讓人看見同一件事：當規則不夠清楚、程序不夠完整，最先承受代價的，往往不是機構，而是運動員本人。

制度一旦失序，最努力的人往往最先受傷。林郁婷真正令人敬佩的，不只是她贏，而是她在這麼多噪音、猜疑與惡意之下，仍然選擇站上場。可一個成熟的體壇，不該要求運動員靠勝利來換回尊嚴，更不該逼她們用獎牌替自己辯護。今天如果我們只在她奪牌時歡呼，卻不在她被制度傷害時指出責任所在，那麼下一個被推上火線的，還會是另一個同樣努力、卻未必同樣幸運的人

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

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