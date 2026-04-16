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童子瑋養成記》「在基隆長大的孩子」第1集／慶安宮 讓他學會分寸與禮貌

2026/04/16 09:00

◎ 童子瑋

阿公童永吞吐著煙斗的裊裊白煙，筆挺西裝繫上領結，活招牌的吊帶褲、貝雷帽，他穿梭在慶安宮的人客之間，小小童子瑋，也常要出面「social 一下」。（作者提供）阿公童永吞吐著煙斗的裊裊白煙，筆挺西裝繫上領結，活招牌的吊帶褲、貝雷帽，他穿梭在慶安宮的人客之間，小小童子瑋，也常要出面「social 一下」。（作者提供）慶安宮囝仔！點點香火、熙來攘往下的童年

彼時的廟埕前，攤商小販仍絡繹不絕。

阿公童永吞吐著煙斗的裊裊白煙，筆挺西裝繫上領結，活招牌的吊帶褲、貝雷帽，他穿梭在慶安宮的人客之間，小小童子瑋，也常要出面「social 一下」。

香火與人聲交織的慶安宮，是基隆的民俗信仰中心。（資料照）香火與人聲交織的慶安宮，是基隆的民俗信仰中心。（資料照）「天光到夜黑，家中大門永遠敞開」——市井小民、地方政要、總統級的大官，有求登門的、議論政情的，是他幼年的獨特映像。

童家的「規矩」也特多，帶著昭和時代的仕紳氛圍，長幼有序，上餐桌得坐三分，還記得夾了一口焦黃色的馬頭魚，立刻被母親喝斥「等阿公先動筷！」

別人家的囝仔打電動、街上溜達，童子瑋卻很不一樣——身上沾染虔誠的檀香氣味，熟稔的是廟中科儀，習慣的是待人處世、進退應對。（資料照，童子瑋進步基隆辦公室提供）別人家的囝仔打電動、街上溜達，童子瑋卻很不一樣——身上沾染虔誠的檀香氣味，熟稔的是廟中科儀，習慣的是待人處世、進退應對。（資料照，童子瑋進步基隆辦公室提供）別人家的囝仔打電動、街上溜達，童子瑋卻很不一樣——身上沾染虔誠的檀香氣味，熟稔的是廟中科儀，習慣的是待人處世、進退應對，父輩教誨的「禮貌」二字刻在骨子裡，至今受用。

而島國甫解嚴，民主浪潮下的雨都，客廳背景音混雜政論節目的對談，爸爸牽著他的手搖旗吶喊。「改變的政治 DNA」，似乎此時便隱隱埋下……。

（作者為基隆市議會議長）

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