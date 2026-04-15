Emmy時間》商場「 奇女子」 王雪紅的事蹟~

因此什麼TVBS大裁員，裁員裁到大佬級主播，全台上下一片人心惶惶，其實真的不用人心惶惶，您看看雪紅姐姐裙下的無數冤魂，就知道自己其實已經太幸運、太好命了。

◎ 胡采蘋

王雪紅應該是台灣商場第一奇女子，一人創造兩個股王，威盛電子一度嚴重威脅英特爾，遭到專利訴訟連續爆擊，最後一蹶不振，一瀉千里。宏達電創造了台灣歷史上最成功的消費電子品牌HTC，乘載了全台灣的夢想，當時財經媒體動不動就「生子當如孫仲謀，生女當如王雪紅」，媽啊我剛剛差點打成張忠謀，為孫權的存續深感危機。王雪紅應該是台灣商場第一奇女子，一人創造兩個股王，威盛電子與宏達電。（資料照）

HTC最後在三星網軍和中國低價手機的圍攻下，高階市場敗給三星手機，低階市場被小米華為OPPO VIVO圍獵，最終手機業務賣給Google。2015年後，宏達電徹底淪為一家虧損公司，除了2018年賣掉手機部門、去年賣掉 VR專利而有盈餘之外，其餘年份全數虧損，虧得最嚴重的2017年，每股虧掉20元，虧損最輕的2021年也虧掉每股3.75元。

宏達電除了2018年賣掉手機部門、去年賣掉VR專利而有盈餘之外，其餘年份全數虧損。（資料照）當年宏達電股價從1300元崩跌下來，雪紅姐姐裙下無數冤魂，最慘的應該是新光金董事長吳東進，他不但重倉長抱不清倉，之後更是一路開掛，大買貨幣貶值四成的巴西ETF，兩倍做空標準普爾指數，拿新光金淨值的六成去買墨西哥公債，終至失去新光金經營權為止。

而吳東進的女兒，本來可以只禍害家裡的員工，沒想到痛失新光金之後，竟然想選台灣副總統，並宣布要親自操盤國家主權基金，而她的競選搭擋在今年因為貪污罪被判刑17年，這主權基金可以命名為羊虎基金了，羊入虎口。這麼恐怖的故事，想想就是一路從雪紅姐姐滾出來的血色驚悚劇，恐怖大雪球。

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吳東進的女兒吳欣盈，本來可以只禍害家裡的員工，沒想到痛失新光金之後，竟然想選台灣副總統。（資料照）如今的宏達電已經淪落為江湖傳聞中的炒股公司，每次一有VR或電動頭盔、AI 眼鏡題材，宏達電的股價就會從 50元上下，炒作到100元上下，然後再掉回50元以下，週而復始，日新又新。宏達電原本強大的品牌公關體系，本來是用做迅速發布新品消息的管道，現在可能已經成為股市中人最愛的消息網路了。

TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編。（資料照）



因此什麼TVBS大裁員，裁員裁到大佬級主播，全台上下一片人心惶惶，其實真的不用人心惶惶，您看看雪紅姐姐裙下的無數冤魂，就知道自己其實已經太幸運、太好命了。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書





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