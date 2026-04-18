健康醫療網》睡覺流口水擦掉就好？醫：警惕身體警訊 恐與睡眠障礙或胃食道逆流等有關

美國湯瑪斯傑佛遜大學醫學院耳鼻喉科臨床助理教授Neil Hockstein醫師指出，有些人因鼻腔狹窄、下顎後縮或鼻中隔彎曲等問題，導致睡眠時習慣用嘴巴呼吸，建議諮詢耳鼻喉科醫師，評估是否需要進一步治療或手術。

◎ 健康醫療網

睡醒時發現枕頭或被子上流了一灘口水，有人感到尷尬不已，也有人擦一擦就不以為意。CNN報導，美國西北大學費恩伯格醫學院耳鼻喉科臨床助理教授Landon Duyka醫師指出，如果幾乎每天醒來都睡到流口水，尤其是近期才開始出現這種狀況，可能是睡眠障礙或神經系統疾病的警訊，建議及早就醫評估。此外，流口水也可能與口呼吸、睡眠呼吸中止症、胃食道逆流等有關。

每晚睡覺流口水？當心罹睡眠呼吸中止症

Duyka醫師指出，其實多數人都有過一兩次睡覺時流口水的經驗，像是前一晚喝多了，或大吃一頓後在沙發上睡著，都可能有不自覺流口水的狀況，通常不需過度擔心。如果情況反覆發生，其中一項需要留意的原因是「睡眠呼吸中止症」，患者睡覺時會出現數十至數百次的呼吸暫停，身體會改用口呼吸來獲取更多空氣，導致唾液從口中流出。長期下來，心臟病、糖尿病、中風甚至早逝的風險可能增加，因此若伴隨打鼾、睡醒時常有口乾或流口水等症狀，應考慮尋求睡眠專科醫師協助。

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習慣口呼吸也釀禍 合併這些可能是胃食道逆流

口呼吸本身就是造成流口水的重要原因之一，美國湯瑪斯傑佛遜大學醫學院耳鼻喉科臨床助理教授Neil Hockstein醫師指出，有些人因鼻腔狹窄、下顎後縮或鼻中隔彎曲等問題，導致睡眠時習慣用嘴巴呼吸，建議諮詢耳鼻喉科醫師，評估是否需要進一步治療或手術。

除了呼吸相關問題外，Duyka醫師指出，胃食道逆流也是常見原因。當胃酸逆流至食道時，身體會分泌更多唾液以中和酸性環境，患者會發現夜間咳嗽加劇，睡醒時還可能感覺喉嚨充滿黏液、口中有異味以及胸口不適等症狀。此外，感冒、過敏、扁桃腺炎或鼻竇感染等也可能造成鼻塞，這時口腔會分泌更多唾液，以幫助清除細菌，是身體的防禦機制之一，過多的口水就可能流出，口腔潰瘍時也有類似情況。

咬合不正影響嘴巴閉合 1情況警惕帕金森氏症

牙齒問題例如磨牙或咬合不正，也可能影響睡眠時嘴巴閉合的狀態，讓唾液更容易流出。Hockstein醫師建議，可由牙醫評估是否需要進行牙齒矯正等治療。睡姿也會影響流口水的情況。側睡或趴睡時，在重力影響下唾液容易流到枕頭上；仰睡時若唾液分泌較多，一般人會出現嗆咳；但有吞咽問題的長者，口腔肌肉無力或咽喉感覺不如過去靈敏，唾液被誤吸入肺部的風險也可能增加。

Hockstein醫師提醒，若流口水合併吞咽困難等症狀，需進一步評估是否存在更嚴重問題。Duyka醫師也指出，若同時出現步態改變、表情減少等情況，可能是帕金森氏症或其他神經退化性疾病的早期徵兆。如果對睡覺流口水的情況感到擔憂，專家也建議尋求耳鼻喉科醫師評估。臨床上會依患者是否打鼾、頭痛、磨牙、白天嗜睡等情況，判斷是否需要安排睡眠檢測。在排除睡眠呼吸中止症或生理結構問題後，多數情況其實不用太緊張；但若與感冒或過敏有關，經評估後也可使用藥物治療改善。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導外電報導睡覺流口水擦掉就好？醫：警惕身體警訊 恐與睡眠障礙或胃食道逆流等有關





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