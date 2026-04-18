李忠憲的思考》我們為什麼討厭虛偽？黃國昌開除李貞秀

我們先討厭那個行為，才討厭它的虛偽。回到台灣的政治現場，我們再來看最近的事件。黃國昌以台灣民眾黨主席的身分，開除李貞秀。如果這只是一個單純的人事決策，並不值得特別討論。但問題在於：這個決策背後的理由。

◎ 李忠憲

人們經常說：「我最受不了的，就是虛偽。」但如果稍微誠實一點，我們其實每天都在某種程度上虛偽地活著。像上次在校友會和剛見面的朋友吃飯，表面上看起來毫不在乎，在話題上想辦法，總是要講到自己的豐功偉業，博士唸哪裡，做過什麼大的人工智慧系統，當某某董事，或奇遊團等等，沒有辦法聊到還會勉強轉話題，想想自己真是個虛偽的人。

我們會對不喜歡的人微笑，會在不完全認同時點頭，會在朋友成功時說「實至名歸」，即使內心帶著一點嫉妒。這些都是虛偽，但很少有人因此感到憤怒。但為什麼有些虛偽無傷大雅，有些卻令人厭惡？虛偽，其實沒有那麼嚴重。

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一個宣揚非暴力卻毆打妻子的男人，確實是虛偽的，但妻子受到的傷害，來自他的暴力，而不是他的虛偽。示意圖。（資料照）虛偽本身並不是一種特別嚴重的惡。一個宣揚非暴力卻毆打妻子的男人，確實是虛偽的，但妻子受到的傷害，來自他的暴力，而不是他的虛偽。換句話說，虛偽往往只是行為的一個附加特徵，而不是傷害的來源。這一點很關鍵，因為它迫使我們重新思考：我們討厭的，真的只是虛偽嗎？有些虛偽，甚至是好的。如果虛偽本身那麼可惡，那我們應該一視同仁地譴責所有虛偽。

但事實顯然不是如此，例如，奧斯卡·辛德勒在二戰期間偽裝成忠誠的納粹黨員，實際上卻利用這個身分拯救了上千名猶太人。再例如，哈克貝利·費恩在小說頑童歷險記中，一方面接受當時社會對奴隸制度的觀念，一方面卻選擇幫助逃亡奴隸吉姆。這兩個例子都有明顯的「行為上的虛偽」，言語與信念是一套，行動卻是另一套。但我們不但不譴責，反而讚賞。原因很簡單，我們認同行為本身。我們討厭的，其實不是虛偽，這讓事情變得清楚了。

當我們說自己討厭虛偽時，往往不是在譴責「言行不一致」這件事，而是在譴責，我們不認同的行為，加上言行不一致所產生的不協調感。這種不協調，帶有一種近乎本能的厭惡，就像看到腐敗或污穢的東西一樣。但這種感覺，只有在行為本身令人反感時，才會被放大。

黃國昌以台灣民眾黨主席的身分，開除李貞秀（圖）。（資料照）



換句話說，我們先討厭那個行為，才討厭它的虛偽。回到台灣的政治現場，我們再來看最近的事件。黃國昌以台灣民眾黨主席的身分，開除李貞秀。如果這只是一個單純的人事決策，並不值得特別討論。但問題在於：這個決策背後的理由。

假設，一位立法委員涉及「雙重國籍不符規定」這種法律問題，那麼在一個標榜法治與制度的政黨中，這應該是最核心、最優先的處理理由。因為那牽涉的是制度底線，但整個事件呈現出來的重點，似乎並不在這裡。外界看到的，反而更像是，她的言行、她的態度、她得罪了高虹安，才是被處理的主要原因。這種不協調，就是我們所說的「虛偽」。為了更釐清問題，我們可以區分三種基本的虛偽：情感虛偽、認知虛偽與行為虛偽。

這種情況最接近的是：行為上的虛偽。也就是說，一個人或一個政黨仍然以「法治」、「制度」、「正義」作為自我描述，但實際行動卻不是由這些原則所驅動。而是由權力運作，人際關係，和形象管理等等所決定。這種落差，會讓人感到強烈的不適。

當法律問題可以被忽略，而「誰讓人不舒服」變成主要處理依據時，這不只是虛偽，而是原則失去了約束力；圖為民眾黨黨主席黃國昌受訪。（資料照）但真正的問題，比虛偽更深。然而，如果我們停在「虛偽」這個詞，其實反而遮蔽了更重要的問題，標準是否被選擇性使用？當法律問題可以被忽略，而「誰讓人不舒服」變成主要處理依據時，這不只是虛偽，而是原則失去了約束力。

我們討厭的，是被裝飾的原則，因此，人們常說自己討厭虛偽。但更精確的說法應該是，我們討厭的，是那些本來應該用來約束權力的原則，被拿來裝飾權力。在這種情況下，「法治」、「正義」、「制度」仍然存在，但它們不再是行動的據，而只是修辭。而虛偽，正是這種落差最明顯的表現形式。

道德，往往只是權力的另一種語言。

～尼采

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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