自由開講》從姊弟檔炸彈客看中國這個世界亂源

◎ 愚工

美國檢方3月26日公布一份起訴書，指控一對華裔姊弟，涉嫌在佛州的麥克迪爾空軍基地放炸彈，這個基地不但是美軍特種司令部的總部，同時也是中央司令部的所在地，也就是現在中東地區，負責指揮伊朗戰事的司令部。

美國檢方3月26日公布一份起訴書，指控一對華裔姊弟，涉嫌在佛州的麥克迪爾空軍基地放炸彈。（美聯社檔案照）

佛州中區聯邦檢察官基歐指出：「2026年3月10日晚上，鄭艾倫放置了一枚簡易爆炸裝置在坦帕一處空軍基地的訪客中心外。聯邦調查局指出，姊姊鄭安瑪麗今年27歲，弟弟鄭艾倫20歲，兩人都是美國公民，也都住在佛州，兩人事後搭飛機逃往中國。檢方表示，姊姊鄭安瑪麗後來在17日回到美國，隨即被逮捕，不過弟弟鄭艾倫，現在依然躲在中國。姊姊鄭安瑪麗被控協助犯罪和篡改證據，最高面臨30年監禁，弟弟鄭艾倫則是被指控，企圖用爆炸物來破壞政府財產等罪名，最高可判處40年徒刑。

海外自媒體報導，川普已要求中國將鄭艾倫送回美國受罰。由於美中兩國沒有引渡條約，中國要不要將鄭艾倫送回美國，或將給即將舉行的川習會增添變數。

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涉嫌非法充當中國代理人而被捕與被控多項罪名的前紐約州州長侯可的副幕僚長孫雯（右），及其夫婿胡驍（左）。（路透檔案照）這對華裔姊弟炸彈客是否是中國間諜，目前還沒有足夠的證據，但其華裔的身分及犯案後逃回中國，及中國對弟弟鄭艾倫採取庇護的態度，令人合理化中國是幕後黑手的懷疑。由於華裔在中國難免有親人，這些親人經常被中共當作人質，用來勒索華裔為其充當間諜的工具：紐約州長副幕僚長孫雯及英國華裔律師李貞駒都是經典案例。在台灣，中配這個華裔族群也是中國要脅的首選目標：馬治薇及徐春鶯都是活生生的例子，目前鬧得沸沸揚揚的李貞秀亦進入社會大眾的眼簾。

中國間諜橫行在歐美各國屢見不鮮，台灣更是中共滲透的重災區，徐春鶯、李貞秀及中共在台第五縱隊的囂張，折射出中共這個世界亂源在台灣的強大勢力，國家安全人人有責，國人及國安單位都應加把勁，為台灣盡最大心力。

（作者從商）

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