自由開講》合法延長勞保不是靠運氣 請假用對比什麼都重要！

◎ 張凱翔

請假最好不要走到留職停薪這步，一旦跟勞保局申報留停就會被註記，時限到了就會退保。（資料照）延長勞保，不是靠運氣請假用對，比什麼都重要！

幫助生重病勞工的角度思考，以下合法、合理的請假順序要記得！

但這只是理論，只是原則，只是規定，但請記得的，生病的勞工，一個基本道理，要合法的延長勞保加保時間，社會保險一大堆，只有勞保最好！生病當然一開始請：

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1.病假（有住院、或沒住院但罹患癌症包含原位癌的門診治療）都是最長可請1年，薪資第一個月半薪。

2.事假，最長14天。

3.特休，看年資。

4.留職停薪，要看事由，目前，「法律」只有二種，勞工先提出申請，雇主一定要準！育嬰跟尚未確定是否職業傷病，其他的留停，沒有規定雇主一定要準許！

但一旦跟勞保局申報留停，那勞保局就會註記，時限到了，勞保局主動會退勞保！

所以，不要等到用留職停薪！

真正專業的做法，二利取其重！既然此時要合法延長勞保效力，那就大大方方講出來，這請假期間，只要是雇主負擔的70%勞保費、60%健保費、勞退新制的6%等等，全部由勞工來負擔！小錢別計較，大錢的勞保給付才重要！

有人問，病假不是只有一年嗎？只有一年，是嗎？

別忘記，勞工請假規則是從勞基法而來，而勞基法是最低地板，請病假長過一年，勞資合意優於勞基法，又何妨！

勞工請假規則是從勞基法而來，而勞基法是最低地板，請病假長過一年，勞資合意優於勞基法，又有何妨；示意圖。（圖取自freepik）所以，不要輕易發動留職停薪，因為會被勞保局註記，且強制退保！

要善用，請假無期限的請假！

不得已時，才後用留職停薪！

順序：依法請假+合意請假

至於有人說，重病退保後，加職業工會？

要記得，加保繳錢都有效，但之後申請理賠，尤其是短期加保（五年內），多是勞保局嚴查對象，加保時已重病，有工作事實嗎？有工作能力嗎？一旦被醫理見解，已無工作能力，就是三不一沒有！給付不給！年資不計！保費不退！加保沒有效！

（作者為中華民國勞務士協會常務理事）

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