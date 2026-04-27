李忠憲的思考》數位社會守門人 如何提升判別假訊息能力？

想要提升判別假訊息的能力，可以從個人與社會制度做起，個人方面，有心理、認知、技術等三個層次；社會制度方面，可透過媒體識讀教育、平台透明化、國際事實查核合作等方式落實。

◎ 李忠憲

資安學者李忠憲（右2）4月11日於晶華酒店演講，題為《數位社會守門人》。（取自李忠憲臉書）針對4月11日我的演講，數位社會守門人，有朋友問個人的部分，如何提升判別假訊息的能力？

一個人的判斷力並不是在什麼時候都一模一樣，在工作壓力非常大，非常疲累，好幾天沒睡覺的時候，跟在渡假或退休之後休閒的生活，判斷力所面臨到的問題是不一樣。

但一般而言，人在不確定與焦慮狀態下，會自動選擇讓自己舒服的答案。

請繼續往下閱讀...

提升判別能力，有三個層次：

一、心理層次：先管理「想相信的衝動」

1. 練習延遲反應

假訊息通常利用「立即情緒」。當一則訊息讓你感到憤怒、恐懼、得意、或羞辱時，請強迫自己做一件事，等半小時想想後再轉傳。

研究顯示，延遲反應會大幅降低錯誤分享率，這是最低成本、最高效益的方式。

2. 辨識自己的立場

看到一則訊息，問自己：這則訊息是不是「剛好」支持我的政治立場？如果它是假的，我會不會很失望？我是不是希望它是真的？如果這三個答案都是「是」，風險就提高。因為這代表你的判斷力正在被「認同需求」驅動。

3. 學習容忍不確定

假訊息最大的誘惑是「給你確定感」。我現在不知道這句話，是民主素養的核心。

想要提升辨識假訊息能力，可先鍛鍊心理層面：練習延遲反應、辨識自己的立場、學習容忍不確定；示意圖。（法新社檔案照）二、認知層次：提升解碼能力

4. 看來源，而不是只看內容

判斷順序應該是：

1. 誰發布？

2. 他的動機是什麼？

3. 是否有利益關係？

4. 是否具名？

匿名＋強烈情緒＝高風險。

5. 查詢是否有「第二來源」

真正重要的新聞，通常多家媒體報導，有不同立場媒體交叉確認。如果只有單一來源，而且來源模糊，風險極高。

6. 分辨「評論」與「事實」

假訊息常混合20%事實，80%詮釋。例如：「某某政治人物出席某上商業界場合」（事實），「代表他準備官商勾結」（詮釋），把兩者拆開，是關鍵能力。

7. 檢查語言特徵

假訊息常有這些語言模式 「震驚！」 、「不看會後悔！」、 「媒體都不敢報！」、「內部消息流出！」等，這種語言是在製造急迫感，真正嚴謹的資訊，語氣通常冷靜。

三、技術層次：工具與結構

8. 反向圖片搜尋

利用搜索引擎或人工智慧App，衝圖片反向查詢，很多舊照片被重新包裝。

面對疑似假訊息內容，可以利用搜索引擎或人工智慧App，衝圖片反向查詢，會發現很多舊照片被重新包裝。（翻攝自App store）9. 查發布時間

很多假訊息是舊新聞＋新情境，時間戳記非常重要。

10. 看是否存在「協同放大」

如果你發現：

• 多個帳號同時發

• 文字高度相似

• 大量機器帳號推送

這通常是假訊息協同操作。

11. 理解演算法放大效應

社群平台偏好高情緒、對立、衝突，所以看到的「熱門」，未必代表「真實多數」。

四、進階層次：用訊息理論來理解假訊息

如果用通訊理論來說：

12. 熵過低的敘事要小心

複雜世界通常有高entropy。如果一個說法非常簡單、單一原因、一刀切，那它可能是過度壓縮。過度壓縮＝資訊失真。

13. 警惕「高情緒增益訊號」

假訊息的特徵是：低證據＋高情緒振幅。如果把它畫成訊號波形：它振幅極高，但頻率混亂。理性訊息振幅較低，但穩定。

五、制度與社會層面

除了個人能力，還需要：

• 媒體識讀教育

• 平台透明化

• 外國代理人揭露制度

• 情報共享

• 國際事實查核合作

因為單一個人，不可能對抗系統性認知作戰。

一個人要對抗系統性認知作戰，力量有限，因此制度與社會協助十分重要；圖為國際事實查核網路（IFCN）主辦的全球事實查核峰會。（法新社檔案照）提升判別能力，不是讓你變成懷疑一切的人。而是讓人能夠區分：

• 有證據的懷疑

• 被操控的憤怒

民主社會需要批判精神，但不需要情緒奴役。

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法