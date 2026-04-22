自由開講》不只是城市外交：聖安東尼奧市長訪台背後的國安與產業賽局

◎ 鄭宗宜

美國德州聖安東尼奧市市長瓊斯（左）日前率團訪台，接受外交部次長陳明祺（右）午宴歡迎。（外交部提供）

美國德州聖安東尼奧市長Gina Ortiz Jones日前率團訪台，筆者有幸參與協助，深感其意義重大，若只把它看成一般城市外交，恐怕大幅低估了這次交流的意義！實際上，這不只是一次禮貌性的拜會，而是一位長期橫跨空軍、太空、情報、經濟安全與產業治理體系的美國地方首長，親自來台尋找可以深化合作的夥伴。這樣的訊號，值得台灣社會各界認真思考與理解。

Gina Ortiz Jones市長，並非典型地方政治人物，她曾任美國空軍次長，負責整個空軍部門事務，其涵蓋範圍包括美國空軍與太空軍，掌理策略與政策、風險管理、武器採購、技術投資與人力體系；更早之前，她本身就是空軍情報軍官，曾赴伊拉克支援近接空中支援任務，之後又歷練國防情報、非洲司令部及美國貿易代表署投資與國安相關職務。換言之，她對航太、國防、情報、供應鏈與經濟安全之間的連動，並非旁觀者，而是有實務深度的專業決策者。

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也因此，她此次來台的目的非常清楚。聖安東尼奧市政府在出訪前即公開表示，此行重點在於強化雙邊合作、加速投資機會，並向台灣企業傳達：聖安東尼奧有能力成為台商拓展美國市場的重要基地。她更直言，「談未來先進製造，不能不談台灣。」而外交部在接待訪團時也明確指出，雙方交流議題包括資通網路安全、無人機產業及高科技人才培育；Jones 市長並當面表示，賴清德總統提出的五大信賴產業，與聖安東尼奧當前的重點發展方向高度契合。這已經不是抽象善意與商務洽談，而是明確的政策對焦。

賴總統的五大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊，而這套布局的核心，就是要讓台灣成為全球民主科技陣營中不可或缺且受信賴的夥伴，同時強化國家安全與韌性。其中，軍工政策更特別點出無人機供應鏈與技術缺口補強的重要性。這次聖安東尼奧訪團關注的資安、AI、無人機、人才培育與先進製造，恰恰與五大信賴產業形成高度對應。

賴總統的五大信賴產業，包括半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊。其中，軍工政策特別點出無人機供應鏈與技術缺口補強的重要性。（資料照）

尤其值得注意的是，聖安東尼奧並非只有一般製造能量，而是具備高度稀缺的航太系統整合與國防工業人才基礎。根據當地官方招商資料，聖安東尼奧在航太與國防領域擁有超過四萬六千名專業人才，屬德州前三大航太人才重鎮，涵蓋工程師、航空技術人員與顧問體系，並結合軍方流程、民間創新與應用研發；市府近期成立的經濟安全顧問小組，也直接聚焦人工智慧、量子、生技與太空製造。這代表聖安東尼奧不只是「歡迎投資」的城市，而是本身就有能力承接高階系統整合、國防科技與新興產業協作的節點。

這一點對台灣尤其重要。台灣今天推動無人機與無人載具，不只是零組件供應問題，更關鍵的是高階系統整合人才與跨域應用知識仍需持續補強。從飛控、任務載荷、通訊鏈路、資安防護，到軍民兩用場域驗證，背後需要的是能把航太、資安、AI、通訊與作戰需求整合起來的人才與經驗。若台灣能透過與聖安東尼奧這類具深厚航太、軍工與資安底蘊的城市合作，連結其系統整合人才與實戰型知識，對我國未來無人機的大規模部署、應用場域建設及整體產業升級，都將有實質助益。這次雙邊把無人機與高科技人才培育列入交流重點，正是非常具體、也非常正確的方向。

從這個角度看，這次交流也可說是對台灣近年推動產業國際化布局的一次側面印證。經濟部推動「境內關外、境外關內」，主張讓世界走進台灣，也讓台灣供應鏈走向海外、帶動中小企業一同布局全球。若沒有真實的互補需求、民主夥伴的信任基礎與地方產業節點的承接意願，這套政策只會停留在口號；但今天從德州聖安東尼奧市主動來台對接的事實來看，至少已清楚顯示：這條路線不是弄虛作假，而是確實吻合雙邊政策方向、產業需求與互惠邏輯。

從德州聖安東尼奧市主動來台對接的事實來看，經濟部推動的「境內關外、境外關內」政策路線不是弄虛作假，而是確實吻合雙邊政策方向、產業需求與互惠邏輯。（資料照）

面對國際局勢變動、關稅爭議與全球供應鏈重組，台灣當然不能天真；但也正因如此，更應與民主制度、法治精神與產業能力兼具的夥伴深化合作。美國之所以仍值得台灣長期信賴，不是因為它沒有爭議，而是因為它有制度性的自我修正能力；而台灣之所以值得美國地方政府與產業夥伴持續靠近，也正因我們在半導體、AI、民主供應鏈與韌性製造上具有不可替代的價值。

這次聖安東尼奧來台，不只是城市交流，更是一次很清楚的政策宣示：唯有與價值相近、制度可信、產業互補的夥伴做深層次對接，台灣的安全、經濟與未來，才會更加穩固！

（作者為新東向聯盟秘書長、IC設計公司執行長、企管博士候選人）

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