矢板明夫觀點》拿中共好處 如同「向魔鬼要零花錢 」

西藏曾被承諾高度自治，結果卻走向長期高壓統治，甚至出現上百名藏人以自焚抗議的極端悲劇。香港也曾被保證「一國兩制」、言論與出版自由，但最終，《蘋果日報》被迫停刊，創辦人黎智英與多名高層、記者遭到判刑。這些例子都說明了一件事：所謂的「承諾」，只是過渡手段而已，不是其最終目的。因此，中共所給的「好處」，從來就不是單純的利益交換。

◎ 矢板明夫

國民黨主席鄭麗文訪問北京，中國方面釋出開放部分觀光客等的所謂「十項好處」。（美聯社檔案照）國民黨主席鄭麗文訪問北京，中國方面釋出開放部分觀光客等的所謂「十項好處」。很多藍營人士支持，稱之為對台灣的重要利多。但在我看來，拿中共的好處，本質上就像是「向魔鬼要零花錢」，不是每個人都有福氣承受這種「恩惠」，因為，那從來不是免費的。

這更像詐騙犯慣用的「騙婚」手段。先給你一些小恩小惠，讓你逐漸放下戒心。但他的真正目的，從來就不是施予，而是佔有，是要你點頭、簽字，進入一段無法回頭的關係。之後一旦你不配合，他的另一面便會出現，棍棒隨之而來。

共機繞台，就是那揮舞的鞭子，在提醒你「拒絕的代價」。你如果不抵抗，他或許會給你一塊蛋糕，但什麼時候讓你吃、讓你吃多少，甚至是否隨時收回，完全由他決定。當年台灣產的鳳梨、石斑魚被突然禁止進口，就是最現實的例子。今天的「好處」，明天就可以變成勒索的籌碼。

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香港壹傳媒創辦人黎智英被判3項國安罪名成立；圖為黎智英此前被押往法院應訊資料照。（美聯社檔案照）歷史上，這樣的模式並不陌生。西藏曾被承諾高度自治，結果卻走向長期高壓統治，甚至出現上百名藏人以自焚抗議的極端悲劇。香港也曾被保證「一國兩制」、言論與出版自由，但最終，《蘋果日報》被迫停刊，創辦人黎智英與多名高層、記者遭到判刑。這些例子都說明了一件事：所謂的「承諾」，只是過渡手段而已，不是其最終目的。

因此，中共所給的「好處」，從來就不是單純的利益交換。一旦你伸手接受，他便視為你已經默許某種關係的成立，甚至等同於簽下了無形的契約。問題不在於你拿了多少，而在於你是否因此被納入他的規則之中。

回過頭看，國民黨在這條路上，已經不是第一次跌倒。這一次，鄭麗文重蹈覆轍，更值得警惕。即便是支持藍營的朋友，也應該擦亮眼睛，因為一旦讓中共得逞，代價是要所有台灣人共同承擔的。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





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