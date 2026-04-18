自由開講》鄭麗文的北京舞台 不是台灣的未來

◎ 陳智芳

鄭麗文此次赴中，試圖以國民黨主席身分，向北京與國際社會傳遞某種「台灣仍可接受中國敘事」的訊號。（國民黨提供）

鄭麗文無權代表台灣主流民意

國民黨主席鄭麗文赴中與習近平會面，引發台灣社會高度關注。這場會面最需要被看清的，不是形式上的「高層接觸」，而是其政治意涵：鄭麗文試圖以國民黨主席身分，向北京與國際社會傳遞某種「台灣仍可接受中國敘事」的訊號。然而，鄭麗文不代表全台灣，更不代表台灣主流民意。

近年多項民調一再顯示，台灣社會主流立場相當清楚：反對「一國兩制」、反對中共以「一中原則」框限台灣前途，支持台灣未來應由台灣人民自己決定。

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這意味著，鄭麗文在北京所呼應的，不是台灣共識，而是北京長期希望在台灣內部放大的少數聲音。當她以近乎迎合的語氣稱頌中國發展成就，甚至附和中國式政治敘事時，她代表的是個人的政治選擇與國民黨中央的路線，不是台灣社會的集體意志。

台灣人的統獨傾向。（取自台灣民意基金會）

和平話術，換不來停止擾台

更諷刺的是，鄭麗文此行口口聲聲談和平，卻沒有換來中共停止對台軍事施壓。共機共艦依舊持續擾台，顯示北京對台政策的本質從未改變：一手統戰、一手威嚇。所謂會面、交流、善意，只是包裝；軍事壓迫與統一企圖，才是北京真正不曾鬆動的核心。

這也再次證明，向北京靠攏，並不能換得和平，只會被北京當成操作對台輿論與分化民主社會的工具。若一場被高度宣傳的鄭習會，連最基本的停止軍事擾台都做不到，那麼外界就更沒有理由相信，這是什麼真正有助和平的安排。

鄭習共同語言，意在對美日塑造風向

此次會面另一個關鍵，在於鄭麗文與習近平的發言有明顯共同方向。無論是強調反對「台獨」，還是暗示台海局勢不應由「外力介入」，都在向美國、日本與國際社會釋放同一訊號：台灣問題是中國內政，外界最好不要插手。這正是北京最想推向國際的論述，而鄭麗文的出現，正好替這套說法補上一塊來自台灣內部的政治拼圖。

尤其值得警惕的是，鄭麗文對習近平與中國治理成果的高度吹捧，不只是外交辭令而已，而是在配合中國形塑一種形象：中國穩定、成功、和平，台灣若不接受其安排，就是破壞局勢的一方。這種敘事一旦擴散，真正的後果就是把北京的軍事威脅合理化，並把國際社會對台海安全的關切扭曲成「干涉中國內政」。

鄭麗文對習近平與中國治理成果的高度吹捧，是在配合中國形塑其穩定、成功、和平的形象。（美聯社檔案照）

國民黨主席的個人舞台不是台灣的未來

鄭麗文此行或許是在經營個人政治舞台，卻不是在為台灣開路。台灣的國際地位、主權立場與安全方向，不可能由一位赴中會見習近平的在野黨主席來界定；需警覺的是，她以台灣政治人物身分說出貼近北京期待的語言，只會增加台灣被國際誤讀的風險。

國民黨的矛盾：嘴上支持國防，行動拖延軍購

問題還不只於此。當國民黨對外宣稱支持國防、支持台灣安全，甚至在面對美方人士時表達願意合作，另一手卻又在軍購與國防預算審查上找盡理由拖延、杯葛，這種說一套、做一套的兩面手法，實則在傷害台灣的防禦能力。

若真認為中共威脅存在，為何在國會屢屢阻撓強化自我防衛？若真以台灣利益為念，為何又在北京面前配合其政治敘事？一邊對美釋出支持國防安全合作的訊號，一邊卻在國內削弱台灣防衛的準備，這不只是政策矛盾，更會傷害台灣對外的可信度。

4月9日立院針對國防特別條例進行首次朝野黨團協商，然而國民黨團卻集體缺席。（資料照）

藍營本土派不能再以沉默迴避

更令人憂心的是，國民黨內較本土、重視民意現實的政治人物，此刻多半選擇沉默。面對一個日益親中、甚至不避諱統一語彙的黨中央，噤聲不是中立，而是默許。

今天他們或許可以為了選票暫時切割、低調，但終究必須回答選民：要如何面對一個不斷向北京靠攏的國民黨中央？如果連黨內相對本土的力量都不願表態，那麼外界自然會認為，這就是整個國民黨真正的方向。

看清鄭習會，守住台灣立場

台灣社會應看清鄭習會的本質：那不是和平的開端，而是一場刻意模糊主權、誤導民意、並向國際社會傳遞錯誤訊號的政治表演。面對這樣的操作，台灣更須清楚表明立場：我們反對侵略，反對併吞，也反對任何以和平為名、實則要求台灣先放棄主權與尊嚴的安排。此時此刻，政府更應持續透過對內與對外的清楚溝通，穩定社會認知、釐清國家立場，並向國際社會明確傳達正確訊號：

鄭習會所呈現的，不是台灣的主流意志；台灣真正堅持的，是民主、自主、和平，以及由台灣人民決定自身未來的權利。

最後，放眼印太戰略格局，這場會晤正值美日強化對台承諾、川習會將登場之際，北京顯然意圖藉此打出「台灣牌」，從內部分化台灣防衛意志，製造台灣民意排斥美國支持的假象，進而干擾台美合作與日本布局。台灣的安全與生存，不能寄託於必須以讓渡主權為代價的單次政黨會面，而應建立在不對稱戰力、自我防衛共識，以及與民主同盟的戰略互信之上。在美中競爭與地緣風險升高的此刻，任何模糊國家認同、削弱防衛意志的操作，都可能為台灣帶來更深遠的衝擊，不可不慎。

台灣的安全與生存，應建立在不對稱戰力、自我防衛共識，以及與民主同盟的戰略互信之上；示意圖。（資料照）

（作者為顧問公司總經理）

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