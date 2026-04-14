自由開講》與諾貝爾獎得主Kurt Wüthrich科學的對話

◎ 蔡志弘

4月7日，2002年諾貝爾化學獎得主Prof. Kurt Wüthrich在中央研究院進行演講，題為「生命分子、人工智慧與人類健康」。（作者提供）2026年4月7日，在中央研究院的一場精彩演講中，我有幸與2002年諾貝爾化學獎得主（Prof. Kurt Wüthrich）進行了深度交流。

Prof. Kurt Wüthrich在核磁共振（NMR）技術研究蛋白質結構上的卓越貢獻，是現代生物化學的基石。在演講現場，我就有關蛋白質結構分析上近期有甚麼新的發展，尤其在製藥領域的價值向教授請益。Kurt Wüthrich教授認為「ESI被廣泛應用於蛋白質體學（Proteomics）。作為一種方法，它是不可或缺的。質譜技術對蛋白質研究的科學有了革命性的改變──雖然不是用於結構鑑定，但在研究蛋白質的上調（up-regulation）、下調（down-regulation），也就是通常總結為『蛋白質體學』的領域中它的應用非常廣泛，因為它的操作門檻也比NMR容易許多。」

教授的回應極具啟發性。我也在互動過程中體會到，科學的價值在於將新的技術，轉化為能夠解決問題的具體方案。

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身為一名在學術界與生技領域耕耘多年的參與者，與世界頂尖大腦的互動，更是受益良多。回首那段求學過程及美國任教的歲月，那份「實事求是、精益求精」的嚴謹態度，始終引領著我在生技研發的道路上穩定前行。

追求卓越，是科學家與創業者共同的語言。期待將這些寶貴的學術洞見，轉化為更多造福大眾的科研成果。

筆者與諾貝爾化學獎得主Prof. Kurt Wüthrich合影。（作者提供）（作者為前國大代表）

編註：本文同步刊載作者臉書

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