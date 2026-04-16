自由開講》台灣總統出訪的重要性

◎ 陳喬琪

我國總統受邀將在四月下旬，出席史瓦帝尼國王登基40周年慶典活動。最近世界各地重要的政治人物，相繼來台灣拜訪賴總統，如美國聯邦參議員跨黨派訪問團、歐洲議會代表團、英國「台英國會小組」訪問團，顯示台灣在國際社會的重要性。

最近世界各地重要的政治人物，相繼來台灣拜訪賴總統；圖為賴清德接見美國聯邦參議員班克斯（左三）訪問團。（總統府提供）台灣的外交處境艱困，尤其受到中國共產政權的牽制，目前只有12個國家有正式外交關係。不論如何困難，做為民選總統，代表國家出訪宣揚國勢、促進外交關係、提高國民士氣，是很重要的任務。

我國歷任民選總統的出訪紀錄令人印象深刻。李登輝（1988-2000）：出訪6次，拜訪15國，包括美國康乃爾大學校友會、巴拿馬運河會議、訪問菲律賓、印尼、泰國及中南美洲邦交國。陳水扁總統在2000年至2008年任內共出訪15次，是台灣出國訪問次數最多的總統，他訪問了中南美洲、非洲及大洋洲友邦，以過境美國（洛杉磯、紐約、舊金山、休士頓、安克拉治）的方式進行各種交流。馬英九總統的任期內（2008年－2016年），總計有12次正式外交出訪，出訪以中南美洲與太平洋邦交為主，也多次過境美國。蔡英文總統（2016-2024）總共進行了8次正式外交出訪，遍及中美洲、加勒比海、大洋洲及非洲的友邦，並多次過境美國，與美方政要進行實質交流。賴總統上任後在2025年11月出訪太平洋三友邦（馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉），鞏固邦交，令人敬佩。

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民選總統代表國家出訪是重要任務。總統賴清德確定將於4月下旬親自率團訪問史國；圖為賴清德2024年520就職典禮，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世率團來台。（中央社資料照）大家都認為台積電以及各種科技產品是台灣的護國神山，但是能夠讓台灣經濟起飛的眾多因素，是1980年代開始至今，中小企業的業主、貿易商或是推銷員，帶著手提包，到世界各地走透透，推銷台灣的產品。不論是甚麼窮鄉僻壤的國家，都可以看到台灣的行銷人員。台灣人的韌力，讓台灣成為國際自由村的重要成員。台灣人選出來的台灣總統，也要向全世界推銷台灣。

台灣是晶片之國或稱「矽盾」之國。賴總統最近接見「全球台灣研究中心」（GTI）媒體訪問團說，全球90%以上的高階晶片都在台灣生產，而且全世界超過1/5的海運貿易經過台海。美國、日本、德國等重要國家，都相繼請求台積電去投資他們的國家。雖然台積電不是國營事業，而是民營的國際化上市公司，

全球90%以上的高階晶片都在台灣生產，而且全世界超過1/5的海運貿易經過台海；台積電示意圖。（中央社資料照）行政院國家發展基金管理會（國發基金）持有約6.38%左右的股份，是主要股東之一。政府不直接干涉其日常經營，與政府也不是單向的「管轄」關係，但是在確保其營運環境（如水、電、土地）的強力後盾，也是深度交織的戰略夥伴關係。「台灣積體電路製造股份有限公司」（TSMC）與台灣其他企業一樣，都是台灣活力的一部分，貢獻世界的經濟發展。

帶著這樣的光環，台灣總統要持續到世界各地宣揚台灣的重要性，讓全世界的人知道，台灣的工業發達，全球的經濟發展需要台灣。同時宣揚台灣自由、民主、經濟繁榮與社會安定的現況，是民主自由國家的典範。台灣位在第一島鏈的中央位置，不論全球地緣政治如何變化，台灣都是全世界舉足輕重的國家。總統的出訪，一定可以讓全世界看到台灣的重要性，也可以提升台灣國民的士氣。

雖然反對勢力持續干擾2026年度中央政府總預算案、國防特別預算案以及許多重要法案的審查，相信行政院團隊的才能，會讓這些法案順利通過，讓政府正常運作。

（作者為精神科專科醫師兼任教授）

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