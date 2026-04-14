汪浩時間》美中衝突會昇級嗎？

衝突的隱憂在於「行動的選擇」。對中共而言，若坐視伊朗生命線被截斷，失去了牽制美國的區域棋子，還可能面臨川普政府高達50%的關稅施壓；但若派遣海軍護航，則必須面對與美軍直接開火的風險。隨著美方採取「登船攔截」的強硬策略，任何一次海上的摩擦或誤判，都可能將這場能源制裁推向美中霸權的正面對抗。

◎ 汪浩

美軍對伊朗港口實施海上封鎖，美中關係已在荷姆茲海峽步入「臨界點」；美軍在中東地區部署了至少15艘軍艦，圖為兩棲突擊艦「的黎波里號」。（路透檔案照）隨著美軍中央司令部對伊朗港口實施海上封鎖，美中關係已在荷姆茲海峽步入「臨界點」。中共國防部長董軍強調中國船隻「正常航行」並呼籲對話，但這番表態難掩北京在能源命脈與軍事現實間的狼狽處境。

這場衝突昇級的可能性，取決於北京如何突破美軍的「反封鎖」。美軍精準切斷了伊朗對中的廉價能源供應，直接挑戰中共的能源安全。目前，兩艘駛往中國的油輪已遭美軍強制折返伊朗，這無異於在國際社會面前揭穿北京的無力。

中共雖在吉布提設有軍事基地，但在美軍航空母艦戰鬥群的壓倒性優勢下，目前僅限於外交辭令，尚未出現實質軍事反制。

美方採取「登船攔截」的強硬策略，任何一次海上的摩擦或誤判，都可能將這場能源制裁推向美中霸權的正面對抗。（路透檔案照）然而，衝突的隱憂在於「行動的選擇」。對中共而言，若坐視伊朗生命線被截斷，失去了牽制美國的區域棋子，還可能面臨川普政府高達50%的關稅施壓；但若派遣海軍護航，則必須面對與美軍直接開火的風險。隨著美方採取「登船攔截」的強硬策略，任何一次海上的摩擦或誤判，都可能將這場能源制裁推向美中霸權的正面對抗。

當前北京「嘴上談自由，實質被鎖港」的處境，正是美中衝突是否由隱性轉向顯性、由區域轉向全球的關鍵指標。

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（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書





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