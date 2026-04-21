自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》別讓台灣困在風暴中

2026/04/21 18:00

◎ 陳言

當前國際局勢可說風雨欲來。從俄烏戰爭延燒未歇，到中東衝突升高，再到美中競爭全面升溫，世界正快速走向高風險時代。對台灣而言，這不是遠方新聞，而是切身現實。

面對變局，政府近年已逐步強化國安與社會韌性，方向並非全然錯誤。但令人憂心的是，國內公共討論仍常陷入情緒與對立：不是過度樂觀，就是過度恐慌；不是理性辯論，就是政治口水。真正該問的問題反而被忽略——台灣準備好了嗎？

面對動盪的國際局勢，政府近年已逐步強化國安與社會韌性。但令人憂心的是，國內公共討論仍常陷入情緒與對立。（資料照）面對動盪的國際局勢，政府近年已逐步強化國安與社會韌性。但令人憂心的是，國內公共討論仍常陷入情緒與對立。（資料照）

首先，「民生即國安」不應只是口號，而應成為政策核心

能源、物價與人口結構，才是撐起社會穩定的基礎。政府已意識到能源轉型的重要性，但在中東局勢牽動油價、各國強化能源自主的此刻，更應務實檢視各種選項，包括核能在內，回到「穩定供電、合理價格、產業發展」的現實需求。唯有穩定能源，產業與民生才能站得住腳。

其次，物價與少子化問題，已是無可迴避的長期挑戰

政府近年提出多項育兒與補助措施，方向值得肯定，但仍需更系統性的政策整合。年輕人若看不到未來，自然不敢生、不敢花，企業也難以安心投資。這些問題若不處理，將逐步侵蝕台灣的發展基礎。

再看國內政局，問題的關鍵反而在於政治運作的失衡

近來無論是總預算審議，或重要人事案推動，在野黨屢以杯葛、拖延作為主要策略，甚至流於「為反對而反對」。監督政府固然重要，但若將國政運作當成政治攻防工具，使制度空轉、施政受阻，最終承擔代價的仍是全民。

相較之下，執政者固然仍有溝通不足之處，但整體施政仍持續推進。此時更需要的是在野黨回歸理性監督，而非全面對抗。制衡應有其分寸，不能演變為癱瘓。

近來無論是總預算審議，或重要人事案推動，在野黨屢以杯葛、拖延作為主要策略，甚至流於「為反對而反對」。（資料照）近來無論是總預算審議，或重要人事案推動，在野黨屢以杯葛、拖延作為主要策略，甚至流於「為反對而反對」。（資料照）

至於兩岸關係，更需要冷靜與務實

近期「鄭習會」引發關注，社會有期待，也有疑慮。原則其實很清楚：交流可以推動，但絕不能以犧牲台灣利益為代價，更不能被外部勢力利用為政治操作工具

同時，中國若真心希望兩岸和平，就應減少對台灣的軍事壓力與文攻武嚇。軍機繞台、軍演頻繁，只會加深台灣社會的不安與距離感。民心向背，才是長遠關係的基礎。壓力或許短期有效，但無法贏得信任。

和平從來不是單方面的退讓，而是雙方共同克制的結果。唯有降低敵意、避免誤判，兩岸才可能走向雙贏，而非陷入零和對抗。

海委會主委管碧玲嚴正批評中國對台長期的軍事侵擾，日前直接公布6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置，甚至連型號丶舷號都一一標識。（圖取自管碧玲臉書）海委會主委管碧玲嚴正批評中國對台長期的軍事侵擾，日前直接公布6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置，甚至連型號丶舷號都一一標識。（圖取自管碧玲臉書）

面對動盪世界，台灣真正需要的，不是更激烈的口號，而是更穩健的治理。我們需要的是：在國際上審慎平衡、降低風險；在經濟上穩定能源、控制物價；在人口上改善環境、支持生育；在政治上減少對立、促進合作；在兩岸上維持交流、避免衝突

關鍵在於，國家治理的核心仍是以民為念。能讓人民安心生活，才是真正的安全；能持續解決問題，才是最具說服力的政績。

世界正在變動，但台灣不必隨之動盪。只要方向穩健、治理務實，就能在風暴之中，站穩腳步。

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書