自由開講》別讓台灣困在風暴中

◎ 陳言

當前國際局勢可說風雨欲來。從俄烏戰爭延燒未歇，到中東衝突升高，再到美中競爭全面升溫，世界正快速走向高風險時代。對台灣而言，這不是遠方新聞，而是切身現實。

面對變局，政府近年已逐步強化國安與社會韌性，方向並非全然錯誤。但令人憂心的是，國內公共討論仍常陷入情緒與對立：不是過度樂觀，就是過度恐慌；不是理性辯論，就是政治口水。真正該問的問題反而被忽略——台灣準備好了嗎？

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面對動盪的國際局勢，政府近年已逐步強化國安與社會韌性。但令人憂心的是，國內公共討論仍常陷入情緒與對立。（資料照）

首先，「民生即國安」不應只是口號，而應成為政策核心

能源、物價與人口結構，才是撐起社會穩定的基礎。政府已意識到能源轉型的重要性，但在中東局勢牽動油價、各國強化能源自主的此刻，更應務實檢視各種選項，包括核能在內，回到「穩定供電、合理價格、產業發展」的現實需求。唯有穩定能源，產業與民生才能站得住腳。

其次，物價與少子化問題，已是無可迴避的長期挑戰

政府近年提出多項育兒與補助措施，方向值得肯定，但仍需更系統性的政策整合。年輕人若看不到未來，自然不敢生、不敢花，企業也難以安心投資。這些問題若不處理，將逐步侵蝕台灣的發展基礎。

再看國內政局，問題的關鍵反而在於政治運作的失衡

近來無論是總預算審議，或重要人事案推動，在野黨屢以杯葛、拖延作為主要策略，甚至流於「為反對而反對」。監督政府固然重要，但若將國政運作當成政治攻防工具，使制度空轉、施政受阻，最終承擔代價的仍是全民。

相較之下，執政者固然仍有溝通不足之處，但整體施政仍持續推進。此時更需要的是在野黨回歸理性監督，而非全面對抗。制衡應有其分寸，不能演變為癱瘓。

近來無論是總預算審議，或重要人事案推動，在野黨屢以杯葛、拖延作為主要策略，甚至流於「為反對而反對」。（資料照）

至於兩岸關係，更需要冷靜與務實

近期「鄭習會」引發關注，社會有期待，也有疑慮。原則其實很清楚：交流可以推動，但絕不能以犧牲台灣利益為代價，更不能被外部勢力利用為政治操作工具。

同時，中國若真心希望兩岸和平，就應減少對台灣的軍事壓力與文攻武嚇。軍機繞台、軍演頻繁，只會加深台灣社會的不安與距離感。民心向背，才是長遠關係的基礎。壓力或許短期有效，但無法贏得信任。

和平從來不是單方面的退讓，而是雙方共同克制的結果。唯有降低敵意、避免誤判，兩岸才可能走向雙贏，而非陷入零和對抗。

海委會主委管碧玲嚴正批評中國對台長期的軍事侵擾，日前直接公布6艘共艦及2艘海警船位在台海周邊的位置，甚至連型號丶舷號都一一標識。（圖取自管碧玲臉書）

面對動盪世界，台灣真正需要的，不是更激烈的口號，而是更穩健的治理。我們需要的是：在國際上審慎平衡、降低風險；在經濟上穩定能源、控制物價；在人口上改善環境、支持生育；在政治上減少對立、促進合作；在兩岸上維持交流、避免衝突。

關鍵在於，國家治理的核心仍是以民為念。能讓人民安心生活，才是真正的安全；能持續解決問題，才是最具說服力的政績。

世界正在變動，但台灣不必隨之動盪。只要方向穩健、治理務實，就能在風暴之中，站穩腳步。

（作者為文字工作者）

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