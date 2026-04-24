自由開講》富人出走的訊號 高稅政策真的能解決不平等嗎？

◎ 陳琪

美國紐約市長佐赫蘭·馬姆達尼提出強化對高所得族群課稅，引發市場高度關注。（美聯社檔案照）

近期圍繞美國紐約市長佐赫蘭·馬姆達尼提出強化對高所得族群課稅的主張，引發市場高度關注與爭議。部分觀察指出，隨著政策風向轉變，一些高資產族群開始重新評估居住與投資地點，甚至出現資金與人口外移的現象。這使得一個長期存在的問題再次浮上檯面：透過提高富人稅負，究竟能否有效改善社會不平等，還是可能產生反效果。當政策從理念走向實施，真正的考驗往往不在初衷，而在結果。

從政策目的來看，提高高所得者稅負，確實有其正當性。在貧富差距擴大的背景下，透過稅制進行再分配，是多數國家常見的手段。尤其在都市中，公共建設、教育與社會福利支出增加，政府需要穩定財源，而高收入族群通常被視為較具承擔能力。然而，問題不在於是否課稅，而在於課稅的強度與結構設計。若稅制缺乏精細化規劃，可能導致資源錯置，甚至影響經濟動能。

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高資產族群的流動性，使政策效果變得不確定。與一般勞工不同，富人往往擁有跨地區甚至跨國移動的能力。一旦稅負過高或政策不確定性增加，資金與人口可能轉往其他城市或國家。這不僅影響稅收基礎，也可能對當地投資、消費與就業產生連鎖影響。特別是在金融與科技產業高度集中的城市，資本外移的影響往往被放大，甚至可能削弱整體產業競爭力。

相較於一般勞工，富人往往擁有跨國移動的能力，一旦稅負過高或政策不確定性增加，資金與人口可能轉往其他城市或國家，進而對當地投資、消費與就業產生連鎖影響；圖為德國慕尼黑國際機場。（法新社檔案照）

城市競爭已進入政策競爭階段，各大城市不僅比拼產業與基礎建設，也在稅制與營商環境上競爭。若一地政策過於激進，而其他地區提供更具吸引力的條件，資源流動將成為必然結果。因此，單一城市在設計稅制時，必須考量外部競爭，而非僅從內部公平出發。政策若忽略這一點，容易在短期內達到政治目標，卻在中長期付出經濟代價。

從台灣的角度來看，台灣同樣面臨資產集中與世代不均問題，但在推動稅制改革時，需特別注意政策的穩定性與可預期性。若稅制頻繁調整或方向不明，將影響投資信心與資金配置。政策非單一追求再分配效果，否則可能造成資金外流或投資停滯。

此外，改善不平等不應只依賴稅收工具。政府可透過提升教育機會、促進產業升級與擴大就業機會，從源頭改善收入結構。同時，也可透過鼓勵投資與創新，擴大整體經濟規模，使分配問題在成長中被緩解，而非僅透過再分配處理。若缺乏成長支撐，再分配政策將難以長期維持。

科會南部科學園區的嘉義園區規劃新建「嘉科二期」（紅線畫設範圍），面積約90公頃，要引進台積電SoIC先進封裝廠等6大新興科技，增加3500個就業機會。（圖取自嘉科二期環說書）

政策溝通同樣關鍵，當社會對高所得課稅形成對立氛圍，容易將問題簡化為階級衝突，反而不利於制度設計。政府在推動相關政策時，應強調整體經濟與社會利益，而非單一族群對立，才能建立較穩定的政策基礎。

富人出走的現象提醒我們，經濟政策的影響往往超出預期。稅制設計不只是財政工具，更是影響人口流動與產業布局的重要因素。在追求公平的同時，如何維持經濟活力與競爭力，將是所有城市必須面對的核心課題。真正成功的政策，不只是讓資源重新分配，更是在公平與效率之間，找到可持續的平衡點。

（作者為台北市民，自由業）

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