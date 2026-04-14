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名家分享~賴寇蒂》開除李貞秀──後柯文哲時代接管式清帳的開始

民眾黨開除李貞秀，不只是黃國昌在清柯文哲的舊帳，更可能是一次對多方都方便的處置。表面是黨紀，底層更像是新權力中心在把柯文哲時代留下來的風險資產，開始重新估值、切割、重新編定責任歸屬。
名家分享

名家分享

2026/04/14 17:00

◎ 賴寇蒂

民眾黨中評會4月13日決議開除李貞秀黨籍，同時也喪失立委資格。（資料照）民眾黨中評會4月13日決議開除李貞秀黨籍，同時也喪失立委資格。（資料照）民眾黨中評會13日決議開除李貞秀黨籍，由於她是不分區立委，中選會同日依規定函請立法院註銷其立委名籍。

黨方給出的公開理由是，李貞秀曾把辭任不分區立委當作對價，要求給她個人補償，言行已重創政黨形象。此前，她因直播提到高虹安拿柯文哲700萬元，已被移送中評會處理。

表面上看，這是一場紀律處分。

但很多人第一個反應是：他們難道不怕她繼續爆嗎？

這個問題若只停在這個層面，答案確實奇怪。

可如果放回風險判斷的邏輯，其實不難理解——

關鍵在於，你得先把問題問得更精確一點：

她到底知道誰的秘密？

她知道的，未必是現任的秘密

從李貞秀目前公開打出來的牌來看，她的爆料焦點一直在柯文哲、高虹安這條線上，不是黃國昌

這不一定代表她完全不知道其他事，但至少說明，她公開選擇開口的方向，打到的首先是舊的權力鏈，而不是現在正在接手的那個人

李貞秀的爆料焦點一直鎖定柯文哲、高虹安，而非黃國昌。這表示，她要打的是舊的權力鏈，而不是現在正在接手的那個人。（資料照，本報合成）李貞秀的爆料焦點一直鎖定柯文哲、高虹安，而非黃國昌。這表示，她要打的是舊的權力鏈，而不是現在正在接手的那個人。（資料照，本報合成）再加上，雖然有報導指出她曾在黃國昌辦公室實習，但黃國昌的底層訓練是法律，法律人看這種事有一套很冷靜的切法：

她知道的是誰的事？

她知道到什麼層級？

她手上有沒有可以固定下來的證據？

這三件事一旦拆開，它就不是風險，而是可以分割的結構。

嘴上有料，和手上有錄音、對話記錄、金流線索、能夠交叉驗證的材料，是兩種完全不同的風險等級

知道一件事，和能夠把那件事串成完整責任鏈，差距更大

所以如果按這個邏輯走，對接手者而言，李貞秀未必是最高風險。

她的爆料若停留在柯系舊帳的範圍，又缺乏足夠的證據能力，傷害就有辦法被控制在一定邊界以內。

你一定看過的權力現場──當即將離職的總監開始被清帳

這讓我想到一件在商業組織裡非常常見的事。

幹了很多年的業務總監，在的時候大家都要靠他、公司以他為重。

他借的錢叫靈活調度，他堆的庫存叫必要備貨，說不清楚的支出叫業務開銷。

可是一旦他真的要走了，灰色的帳本突然變得鮮明──

私借的錢，對不上的預算與開銷全都被認定列明是他的問題。

帳本沒變，只是他不再被需要了，翻帳才有意義

放回民眾黨這個案子，快要退場的是柯文哲，即將上場的是黃國昌。

#柯文哲的面子黃國昌不一定要賣，

#舊帳打消他才有新前途！

李貞秀這個角色，在這個過程裡，恰好同時具備兩種功能：

她是舊帳的一部分，也可能被新權力中心當作舊帳的統包封裝

而且不只黃國昌受益

還有一件事值得想。

外界對李貞秀的另一層解讀，是她本來就是被安插進民眾黨的棋子。如果這個判斷成立，那她被開除這件事的受益方，就不只是黃國昌一個人。

一顆已經開始失控、亂爆料、身份又高度敏感的棋子，繼續留在場上是風險。

讓她乾淨離場、讓她背著舊帳走，對需要跟新權力中心繼續打交道的人來說，反而是比較好的結局

換句話說，這不只是黃國昌在清柯文哲的舊帳，更可能是一次對多方都方便的處置！

各方都不需要開口，事情就辦完了。

開除李貞秀不只黃國昌受益，對於需要跟新權力中心繼續打交道的人來說，都是比較好的結局。（資料照）開除李貞秀不只黃國昌受益，對於需要跟新權力中心繼續打交道的人來說，都是比較好的結局。（資料照）這不是紀律處分，這是接管式清帳

所以這次開除，表面是黨紀，底層更像是新權力中心在做一件事：

把柯文哲時代留下來的風險資產，開始重新估值、切割、重新編定責任歸屬。

李貞秀被開除，只是這個程序裡第一個被正式切出去的人。

值得觀察的是：

她有沒有開始把零碎爆料轉成結構化指控？

以及黃國昌往後是否持續清理柯系舊班底？

如果是，那就不是單一的紀律案件，而是確認進入了後柯文哲時代的清理戰場

這才是這件事真正的政治含義。

遭民眾黨開除黨籍、喪失立委資格的李貞秀，立法院辦公室依然在運作，一早助理們忙碌的進出。（資料照，記者王藝菘攝）遭民眾黨開除黨籍、喪失立委資格的李貞秀，立法院辦公室依然在運作，一早助理們忙碌的進出。（資料照，記者王藝菘攝）

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

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