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名家分享～劉哲廷》紅旗鬼影追追追：一場被安排好的回歸寓言

鄭麗文此次赴中的一言一行，令筆者想起美國童話故事《綠野仙蹤》。故事中，桃樂絲想回家，因為有熟悉的人，有記憶，有日常。而在某些兩岸論述裡，「家」卻被替換成抽象的「中華民族」。這種替換最關鍵的地方，在於它取消了個體對歸屬的判斷權，把「你屬於哪裡」變成一題不需要回答的標準答案。
名家分享

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2026/04/14 12:00

◎ 劉哲廷

鄭麗文訪中行的發言，最令人感受強烈的，是一種敘事上的錯置：台灣被描述成一段尚未完成的歷史，而不是一個正在運作的民主社會。（路透、中國國民黨提供，本報合成）鄭麗文訪中行的發言，最令人感受強烈的，是一種敘事上的錯置：台灣被描述成一段尚未完成的歷史，而不是一個正在運作的民主社會。（路透、中國國民黨提供，本報合成）　看著鄭麗文在南京中山陵與北京的發言，最強烈的感受不是單純的政治立場差異，而是一種敘事上的錯置：台灣被描述成一段尚未完成的歷史，而不是一個正在運作的民主社會。現實中的人民、制度與生活，被收編進更宏大的民族劇本裡，彷彿只等待最後一幕落下。

這卻讓我想起《綠野仙蹤》。只是這一次，黃磚路不再通往回家的方向，而是被重新命名為「回到祖國」。原本尋找自我與歸屬的童話角色，被改造成政治寓言的道具。於是我們才看見，這條路從一開始，可能就不是為了讓人回家，而是讓人相信自己別無選擇。

《綠野仙蹤》的桃樂絲想回家，因為家是具體的生活空間：有熟悉的人，有記憶，有日常。而在某些兩岸論述裡，「家」卻被替換成抽象的「中華民族」。這種替換最關鍵的地方，在於它取消了個體對歸屬的判斷權，把「你屬於哪裡」變成一題不需要回答的標準答案。

美國童話故事《綠野仙蹤》。（取自貼文）美國童話故事《綠野仙蹤》。（取自貼文）問題是，台灣從來不是迷路的孩子。台灣沒有被龍捲風捲離原位，而是在殖民經驗、威權統治與民主化轉型之中，逐步形成今日的政治共同體。這個共同體的核心，不是血緣神話，也不是文明使命，而是制度選票人民持續的選擇當有人試圖替台灣人決定真正的家在哪裡，那不是指引，而是剝奪

黃磚路之所以迷人，在於它被包裝成唯一道路。從辛亥革命、抗日戰爭，到民族復興與統一願景，一條線性的歷史敘事被鋪設完成，彷彿所有分歧都只是暫時偏航，最終仍將回到同一終點。然而這種說法忽略了歷史真正的樣貌：歷史從來不是單行道，而是充滿斷裂、轉向與新的可能。

台灣之所以成為今天的台灣，恰恰是因為它沒有按照預設劇本前進。它走過戒嚴、走過解嚴，也走過公民社會對權力的反覆追問。若把這些經驗全部折疊進「終將統一」的公式裡，那不是理解歷史，而是刪改歷史。

《綠野仙蹤》裡的稻草人以為自己沒有腦袋，事實上他一路都在思考。這像極了某些政治論述對知識的使用方式：不是探索，而是填充。先有結論，再尋找材料；先決定答案，再安排證據。凡能證成統一敘事者被高舉，凡無法納入者被淡化或遺忘。

於是，白色恐怖可能被輕描淡寫，民主化運動被視為旁枝末節，世代認同的變化被說成短期情緒。記憶一旦被選擇性剪裁，知識就可能退化成宣傳。

某些政治論述對知識的使用方式，往往是先決定答案，再安排證據。於是，白色恐怖可能被輕描淡寫，民主化運動被視為旁枝末節；圖為「白色恐怖歷史現場」主題展。（文化部提供）某些政治論述對知識的使用方式，往往是先決定答案，再安排證據。於是，白色恐怖可能被輕描淡寫，民主化運動被視為旁枝末節；圖為「白色恐怖歷史現場」主題展。（文化部提供）再看「和平」這個詞。它總被反覆使用，聽來溫和，卻往往被抽空具體內容。如果一方持續以軍事壓力威嚇另一方，卻同時要求對方共同維護和平，那麼和平就不再是雙方共享的價值，而成了單方面服從的條件。這樣的語言沒有倫理重量，它只要求穩定，不關心自由。

同樣地，「勇氣」也常被重新定義。有人說真正的勇氣是接受現實、避免衝突；但若所謂現實本身就是由武力與威脅塑造，那麼接受現實，可能只是接受他人替你安排的位置。把抵抗壓力稱為挑釁，把沉默稱為成熟，正是權力最擅長的修辭。

故事最後，桃樂絲發現自己早已擁有回家的能力。紅寶石鞋象徵的，不是外部恩賜，而是內在主體性。對台灣而言，這雙鞋其實一直存在：民主制度、自由選舉、言論空間、公民社會這些能力讓台灣得以決定自己的未來，而不是等待誰來宣布答案。

台灣的民主制度、自由選舉、言論空間與公民社會，讓我們得以決定自己的未來；示意圖。（歐新社檔案照）台灣的民主制度、自由選舉、言論空間與公民社會，讓我們得以決定自己的未來；示意圖。（歐新社檔案照）歷史只有一條路，歸宿只有一個名字，和平只能用讓渡換取，而台灣只能作為被安排的乘客。

童話故事告訴我們，回家不是被指引的方向，而是自己確認的選擇。現實政治裡最危險的，也不是錯誤的道路，而是在走上那條路的過程中，逐漸忘記自己原本站在哪裡

（作者為詩人，自由工作者）

本文經授權轉載自劉哲廷臉書

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