自由開講》台灣面對美國貿易政策的新思維

◎ 廖明輝

美國貿易代表葛里爾指出，美國如今衡量貿易成敗標準，已不只看貿易逆差數字，更看能否協助美國製造業復甦、關鍵物資安全、盟友是否能共同承受與分散風險。（擷取自華府智庫哈德遜研究所）美國貿易政策已不是單純的關稅工具，而是把製造業回流、國安防線、供應鏈重組與盟友協調綁成一整套新戰略。從美國貿易代表葛里爾近日在華府智庫哈德遜研究所接受訪談發表「美國貿易政策的未來」可見，美國如今衡量貿易成敗標準，已不只看貿易逆差數字，更看能否協助美國製造業復甦、關鍵物資安全、盟友是否能共同承受與分散風險。對台灣而言，若還把對美經貿關係理解為出口擴張與市場准入問題，顯然已跟不上局勢。

美國當前最核心思維是以貿易政策服務產業政策。葛里爾反覆強調美國製造業生產力、工時、工資、開工與建設都在上升，就業也開始轉正，顯示關稅、稅務、能源與許可制度正被整合成「美國再工業化」工程。代表美國不會回到過去那種只追求低成本全球分工的自由貿易邏輯，而會更加重視供應鏈所在地、戰略產業控制力與非市場行為防堵。台灣若只想靠對美順差繼續換取安全感，反而可能被視為失衡體系的一環。值得我們警惕的是美國看待中國不再侷限於雙邊競爭，而是把中國的產能過剩、低價傾銷、稀土控制與第三地轉運，視為整個全球經貿體系的不公平來源。換言之，未來美國的壓力不只會落在中國，也會延伸到所有可能承接產能外溢、洗產地或成為轉運節點的經濟體。台灣出口結構高度集中於資通訊與電子零組件，在美中對抗升高之際，固然有機會承接轉單，卻也更容易被美方放大檢視原產地、補貼、供應鏈透明度與對中國的連結。

台灣出口結構高度集中於資通訊與電子零組件，在美中對抗升高之際，更容易被美方放大檢視原產地、補貼、供應鏈透明度與對中國的連結；示意圖。（彭博）因此，台灣面對美國的貿易思維不能停留在「爭取豁免」或「降低誤解」被動層次，必須主動升級為戰略對接。

第一，台灣要把自己從貿易順差提供者，轉型為美國可信賴的供應鏈共建者

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半導體之外，應在關鍵礦產材料、先進零組件、醫藥供應鏈韌性、資安設備與高階製造服務提出具體合作方案。

第二，台灣必須強化出口與投資的合法治理

尤其在洗產地、敏感技術流向、第三地轉運與非紅供應鏈認證上，建立更高標準，避免在美國新一輪三○一調查與產能過剩審視下被誤傷。

第三，台灣需經營與美日歐的經貿協調機制

面對美國抱怨WTO功能持續弱化，台灣不能把多邊體制當成唯一保護傘，而應同步經營台美、台日、台歐的實質經貿協調機制。

面對美國抱怨WTO功能持續弱化，台灣應同步經營與美、日、歐的實質經貿協調機制；示意圖。（歐新社檔案照）

綜上所述，美國正在重寫的，不只是對中貿易規則，而是二十一世紀經濟安全秩序。台灣若仍沿用舊時代的代工思維與順差心態面對新局，終將在制度重組中陷入被動。真正可行的策略，不是被動等待華府三○一調查，而是把自己鍛造成美國新貿易架構不可取代、也不可懷疑的關鍵夥伴。這才是台灣面對美國貿易政策新走向時，最務實也最有尊嚴的戰略思維與選擇。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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