法操》【刑法小教室】外送員A走餐點被判6個月！什麼是業務侵占？

業務侵占著重「信任關係」。因為基於信任，才把財物交給行為人管理，例如公司把錢交給會計、老闆把貨交給員工處理，但行為人卻反過來利用這個身分，把財物拿走或私用。這種情況不只是單純侵害財產，還破壞了業務上的信賴基礎。

◎ 法操司想傳媒 訂外送已經成為民眾的日常，大部分的外送員相當認真、敬業，但最近有則新聞報導指出，基隆一名楊姓男子從事外送工作，卻於前年6月6日晚間，未依規定將餐點送交到陳姓顧客手中，逕行離去，侵占餐點。陳女下樓取餐發現楊男未依約定送達餐點，憤而提告。基隆地院近日審結，認定楊男為從事業務之人，卻侵占顧客餐點已觸犯業務侵占罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，不法所得615元沒入。



何謂業務侵占罪？



業務侵占罪規定在刑法第336條第二項，是指行為人因為從事某種業務，而受託持有或管理他人財物，卻利用這種職務上的便利，將該財物占為己有的犯罪。



業務侵占著重「信任關係」。因為基於信任，才把財物交給行為人管理，例如公司把錢交給會計、老闆把貨交給員工處理，但行為人卻反過來利用這個身分，把財物拿走或私用。這種情況不只是單純侵害財產，還破壞了業務上的信賴基礎。



業務侵占罪有三個構成要件：「業務關係」（例如受僱、受託、代理等）；財物是因為業務而持有；要有不法所有意圖，並且實際做出侵占行為（例如挪用、公款私用、據為己有）。



舉例來說，如果公司會計把公司帳戶的錢轉到自己帳戶使用，或店員把每日營收偷偷拿走，這些都是典型的業務侵占。



法操也提醒外送員，外送餐點要確實送到顧客手裡，即便要放在外送區，也盡量拍照存證，以免後續麻煩。 本文經授權轉載自法操》【刑法小教室】外送員A走餐點被判6個月！什麼是業務侵占？ 請繼續往下閱讀... 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法

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