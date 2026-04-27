自由開講》把「他們」變成「我們」 銀髮經濟該換一種想像

◎ 謝旻憲

近年「銀髮經濟」成為熱門話題，從「高齡化是危機也是商機」，到各種強調消費潛力的論述，讓人彷彿看見一個正在擴大的市場。但仔細想想，這些討論多半有一個共同前提：我們習慣把高齡者當成「他們」。

高齡者像是一群已離開職場、生活節奏不同、需要被照顧的人。因此在政策與市場想像中，他們常被放在「被服務」的位置。（資料照，新竹縣政府提供）這個「他們」帶著距離感，像是一群已離開職場、生活節奏不同、需要被照顧的人。因此在政策與市場想像中，高齡者常被放在「被服務」的位置，而不是「一起參與」的位置。也因此，談到銀髮經濟，常會不自覺聚焦在同一問題：如何設計產品與服務，讓長者持續消費。這樣的方向並沒有錯，但如果只停在這裡，會忽略更關鍵的一件事。

一個健康社會，不只需要消費，也需要持續的參與與創造。如果一整個世代被定位為「被服務」與「被消費」，久而久之，不僅會增加公共負擔，也會削弱他們與社會的連結。這樣的現象，其實已在現實中浮現。

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一方面，長照與社區服務現場持續缺人；另一方面，許多剛退休者仍具備體力與經驗，卻難以找到再次投入的管道。有人想貢獻卻無處可去，有人願意學習卻缺乏延伸路徑，能力因此被閒置。問題不在能力，而在缺少一條可走的路。

或許可以換個方式理解銀髮經濟：與其把「他們」當市場，不如把「他們」變成「我們」，讓退休後的人仍能以不同形式持續參與社會，保有角色與連結；而這條路的關鍵，在學習。

目前台灣樂齡學習據點雖已普及，許多長者也透過課程拓展生活圈，但整體仍以休閒與興趣為主，較少延伸到能力培養與社會參與；圖為麻豆樂齡學習中心。（資料照）目前台灣樂齡學習據點雖已普及，許多長者也透過課程拓展生活圈，但整體仍以休閒與興趣為主，較少延伸到能力培養與社會參與，學習與實作之間仍有落差。若能讓學習不只是「來上課」，而能逐步累積能力，甚至轉化為服務、教學或社區參與角色，將有助於長者重新找到定位，也讓社區獲得更多可用力量。同時，制度面的支持也不可或缺，包括學習成果認可、跨單位資源整合，以及退休後再參與社會的保障機制。當制度更清楚，參與門檻自然降低，投入意願也會提高。

高齡化不只是人口變化，更是生活方式的轉型。當我們不再把高齡者視為「他們」，而是「仍在我們之中」的一部分，許多想像也會隨之改變：從被照顧到能參與，從單向服務到互相支持，社會運作也將更具彈性與韌性。先有參與，才會有更健康的市場；既有付出，也有消費。銀髮經濟真正的起點，不在於市場規模，而在於我們是否願意，為每個人留下持續參與的可能。

（作者為苗栗縣樂齡學習示範中心執行長&國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系兼任助理教授）

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