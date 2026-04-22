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自由開講》取締「3無船舶」展現基本誠意

2026/04/22 14:00

◎ 胡文琦

媒體報導，日前我海巡署金馬澎分署第12巡防區在田埔西北方2.4浬，暗夜中對1艘中國大陸的「3無船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）」執行合法攔檢查察，據悉，該船雖一度拒檢，唯最終仍在海巡依法登檢後就範，並帶回船上2名中國大陸籍船員、漁獲1批，船上無豬、牛肉等相關製品，全案將依違反兩岸人民關係條例進行行政處分，並視情節裁處罰款、遣返。

中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡弟兄依法登檢取締，捍衛主權。（金門海巡隊提供）中國「三無船」摸黑闖金門水域，金門海巡弟兄依法登檢取締，捍衛主權。（金門海巡隊提供）海巡署金馬澎分署指出，第12（金門）巡防區在凌晨時分監偵到有海面不明目標往岸際航行，隨即全程嚴密監控；金門海巡隊10073艇、CP-1022艇、CP-1051艇於田埔西北方2.4浬、禁止水域內0.6浬海域處，對1艘中共籍無船名漁船，依程序廣播並要求停船受檢，我海巡隊員無畏兩船迫近所引發的浪濤衝擊，最終仍以優勢警力登檢部署及扣留作業，並將函報艦隊分署執行裁處。

其實，就誠如我金馬澎分署指出，「3無船舶」無從識別身分，船體結構及船員資格未經檢驗，存有航安相關疑慮，更常因違規操作及蛇行拒檢，造成不幸翻覆事故，一個不小心的擦槍走火更會引發海上執法危險及衝突；海巡署嚴格取締是類違法船舶，展現嚴正執法立場以執行國安、治安等任務，「這些實質的管轄行動就是國家主權的最佳體現」云云。

金門海巡登「三無船」取締，要求將漁獲海拋。（金門海巡隊提供）金門海巡登「三無船」取締，要求將漁獲海拋。（金門海巡隊提供）進言之，套句對岸中國大陸最常慣用的二句流行諺語，一句「聽其言觀其行」再一句「沒有調研就沒有發言權」來看，3無船舶對兩岸的環境治安與合法漁民等權利而言，都是毫無爭議無可爭辯的「共同傷害與不法情事」，坦白說，暫不論此際正高來高去、政治意味頗深的鄭習會「和平框架」不說，一個中共立刻且如臂使指般容易的善意展現，或可從直接解決並取締3無船舶做起才是。

（作者為親民黨發言人）

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