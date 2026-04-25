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自由開講》別讓教養焦慮 扼殺了孩子在運動中的眼神光

2026/04/25 09:00

◎ 劉豐佾

在當代的家長圈中 運動的本質似乎正在悄然質變。

過去，體育是孩子課後的救贖；現在，它卻在某些中產階級家庭的期待下，成了一張通往名牌小學、明星國中的「入場券」。身為兒童福利學者，我觀察到這種「成功的想像」正伴隨著少子化的推波助瀾，讓教養的壓力和焦慮不斷下探、無限蔓延。

被「工具化」的興趣：當運動成了另一種補習

體育是孩子課後的救贖；現在，它卻在某些中產階級家庭的期待下，成了一張通往名牌小學、明星國中的「入場券」；示意圖。（資料照）體育是孩子課後的救贖；現在，它卻在某些中產階級家庭的期待下，成了一張通往名牌小學、明星國中的「入場券」；示意圖。（資料照）中產家長因孩子生得少，對子女的投射往往遠超上一代。我們習慣將自身的成長經驗與對社會地位的追求，轉化為對孩子的教養信念。於是，學網球、練羽球或游泳，背後往往藏著精密的計算：這項運動能幫孩子拿到哪間學校的門票?

當運動被賦予了強烈的「目的性」，它就不再是有趣的活動，而是換個場域的「補習」。我們常抱怨孩子沉迷於3C 產品，但回頭審視，當課業日益枯燥，而唯一的體能出口又被家長的期待與KPI填滿時，孩子除了躲進虛擬世界，還能去哪裡找尋純粹的快樂?

心流比金牌更重要：重拾運動的「娛樂性」

我深切認為，家長應該試著「撤退」，先讓孩子在運動項目中感受不到任何成人的期待。運動的核心價值，應是建立健康的體魄與強壯的心靈。在求學的過程中，若能讓孩子廣泛接觸各類運動，不預設成敗，他才更有機會在某個瞬間，觸碰到那種全然投入、忘卻自我的「心流」（Flow）狀態。這種發自內心的火花，會形成孩子願意長期投入的內在動機，也才是支撐他在漫長人生中培養「恆毅力」（Grit）的基礎。

教養的格局　應著眼於人生長程

陪伴孩子發展興趣，確保他們不偏廢某項運動，但不將其視為晉升階梯；示意圖。（資料照）陪伴孩子發展興趣，確保他們不偏廢某項運動，但不將其視為晉升階梯；示意圖。（資料照）我們需要一種「帶有原則的教養」：陪伴孩子發展興趣，確保他們不偏廢某項運動，但不將其視為晉升階梯

教養的格局應放長遠，不是糾結於上哪間國小、哪間大學。孩子在運動場上學會的，應是如何面對輸贏、如何與身體對話，以及如何找到讓生命跳動的節奏。若我們為了名校光環而扼殺了運動的趣味性，這對兒童發展而言，無異於竭澤而漁。

讓孩子單純地跑、快樂地流汗。你會發現，那種因為熱愛而閃閃發亮的眼神，才是任何名校學歷都給不起的、最珍貴的成功禮物。

（作者為國立中正大學社會福利學系助理教授）

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