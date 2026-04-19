自由開講》以「協商」凌駕法律 公視審查淪為政治否決權

◎ 張淨依

第八屆公視董監事審查再次卡關，名單早已不是問題，重點是制度是否能運作。（中央社資料照）

第八屆公視董監事審查再度卡關，問題早已超出名單本身，而直指制度是否仍能運作。八名由在野黨推舉的審查委員聯名請辭，並以「未經政黨協商」為由拒絕進場，實質上已將法律程序置於政治挾持之下，形同以退場行使否決權。這不只是立場表達，而是對制度運作的直接阻斷。

依《公共電視法》之設計，審查委員由政黨比例推薦產生，並以三分之二同意門檻決議，其核心精神在於讓多元意見於制度內競合，而非在制度外先行決定。法律已提供充分制衡，「政黨協商」從未被定位為必要前提。將其由慣例升格為門檻，本質上即是對法律的補充解釋，甚至是實質改寫。

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然而，本次部分委員以「未協商」為由拒絕履行審查職責，最終集體請辭。此種作法，已非程序歧見，而是透過退場行使實質否決權的制度操作。當「不進場」可以取代「投反對票」，高門檻審查機制即被架空，制度運作也隨之失去約束力。

8名在野黨推舉的審查委員，具函向立法院長韓國瑜請辭。（國民黨團提供）

更值得警惕的是，這種操作正在改變制度邏輯：原本應在審查會內完成的政治競合，被移轉至審查之前的非正式協商；原本需透過表決承擔的政治責任，被轉化為拒絕參與的策略選擇。其結果是讓少數得以在制度之外取得實質否決地位，形成對程序正當性的結構性侵蝕。

審查委員一旦接受推薦，即負有履行職務之公法上義務。其角色不再只是政黨代言人，而是制度運作者。將請辭包裝為負責，實際上卻是對法定職務的選擇性履行。當公職角色可以依政治條件決定是否啟動，制度本身即喪失穩定性與可預測性，這正是憲政秩序最值得警惕的風險。

回顧過去數屆公視董監事審查動輒延宕數百日，其根本原因，正是「協商優先於制度」的操作模式。當協商成功，制度才運作；協商破局，制度即停擺。久而久之，法律不再是規則，而只是形式。

公共電視的價值，在於其不受政黨直接控制的公共性與獨立性。然而，當審查機制被轉化為政黨協商的延伸場域，其公共性即被侵蝕。此次事件所揭示的，不只是人事僵局，而是制度是否仍由法律主導的根本問題。當「協商」被用來架空法律，當「請辭」被用來行使否決，被掏空的將不只是公視董事會的組成，而是整體憲政體系對「依法而治」的最低信任！

8名在野黨推舉的審查委員控訴，因文化部長李遠不遵循「公共電視法」精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名，認難妥適遂行貴院託付之審查任務，不得不聯名請辭。（資料照）

（作者為法務人員）

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