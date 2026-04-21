自由開講》積極爭取 加入CPTPP的創新策略

◎ 簡金海

在全球經濟版圖快速重組之際，區域經濟整合已成為各國競逐發展優勢的重要舞台。其中，《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）以高標準、全面性著稱，涵蓋貿易自由化、數位經濟、智慧財產權與國營事業改革等多項規範。對以出口導向為核心的台灣而言，加入CPTPP不僅是經濟議題，更是攸關國家發展與國際定位的戰略選擇。

對以出口導向為核心的台灣而言，加入CPTPP不僅是經濟議題，更是攸關國家發展與國際定位的戰略選擇。（路透檔案照）首先，台灣具備加入CPTPP的實質條件。台灣長期深度參與全球供應鏈，擁有高度市場開放程度與完善的法治環境，無論在關稅結構、投資保障或知識產權保護方面，均已接近甚至符合CPTPP標準。此外，台灣在半導體、資通訊產業的領先地位，使其在區域產業鏈中具有不可替代性。這些優勢應成為對外溝通的核心論述，讓會員國理解台灣的加入不僅是「符合資格」，更是「能夠貢獻」。

然而，現實挑戰同樣不容忽視。CPTPP採共識決，任何一個成員國的反對都可能阻礙新成員加入。台灣在推動入會過程中，須面對複雜的國際政治因素。因此，策略上不能僅停留在經濟層面，而需結合外交、產業與制度改革多軌並進。

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其一，深化雙邊經貿關係，逐步累積支持。台灣應針對各會員國的關切議題，進行差異化溝通。例如，對農業出口國強化市場開放承諾，對先進經濟體則聚焦數位貿易與供應鏈安全合作。透過簽署雙邊經貿協議或投資保障協定，建立互信基礎，讓會員國在評估台灣入會時，將其視為「已經整合的夥伴」。

CPTPP的高標準規範涉及國營事業透明化、勞工權益保障與環境永續等面向。台灣應主動檢視相關法規，提前與國際標準接軌；示意圖。（法新社檔案照）其二，加速國內制度改革，展現高度決心。CPTPP的高標準規範涉及國營事業透明化、勞工權益保障與環境永續等面向。台灣應主動檢視相關法規，提前與國際標準接軌，而非被動等待談判壓力。當台灣能以「已完成準備」的姿態申請加入，將大幅降低其他會員國的疑慮。

其三，強化產業調適能力，化壓力為轉型契機。加入CPTPP勢必帶來市場開放壓力，特別是在農業與部分傳統產業。政府應提前規劃轉型輔導、技術升級與品牌化策略，使產業在競爭中提升附加價值，而非單純依賴保護措施。唯有內部體質強健，對外談判才能更具底氣。

其四，善用國際輿論與價值連結。CPTPP不僅是經貿協定，也體現自由市場、透明治理與法治精神。台灣長期在民主與法治方面的表現，可與協定價值形成呼應。透過國際媒體、智庫與多邊論壇發聲，強化「價值夥伴」的形象，有助於提升政治支持度。

透過國際媒體、智庫與多邊論壇發聲，強化「價值夥伴」的形象，有助於提升政治支持度；美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣（左4）及共和黨參議員匡希恆（右5）率眾議員訪台，並會見總統賴清德。（總統府提供）其五，建立長期且穩定的推動機制。加入CPTPP並非短期任務，而是一場需持續投入的戰略工程。政府應整合跨部會資源，並與產業界、學界及民間團體建立協作平台，形成一致對外的政策訊息，避免因內部意見分歧削弱談判力量。

總體而言，台灣爭取加入CPTPP，不應僅被視為「加入一個協定」，而是推動整體經濟升級與國際接軌的重要契機。在全球供應鏈重組與地緣經濟競逐日益激烈的今天，台灣若能以積極改革、務實外交與清晰戰略為基礎，逐步化解外部阻力，將有機會在區域經濟整合中占據一席之地。

未來之路或許曲折，但方向不應動搖。唯有持續展現誠意與實力，台灣才能在CPTPP這個高標準舞台上，爭取應有的位置，並為自身經濟發展開創更寬廣的空間。

（作者為大專企管講師）

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