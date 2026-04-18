自由開講》手機變成新型陷阱 兒少正在遊戲世界被詐騙鎖定

◎ 陳擷安

數位時代，兒少人手一機、掛在社群媒體上的現象已成日常，這也使詐騙集團有機可趁；示意圖。（美聯社）智慧型手機普及，使兒少幾乎人人一機，原本是為了方便聯繫與學習，卻也同時打開新的風險入口。近年來，手機遊戲不再只是娛樂工具，而逐漸成為兒少的社交場域與日常生活的一部分。然而，詐騙集團也迅速滲透其中，透過免費寶物、遊戲點數等誘因接近未成年使用者，甚至進一步發展為金錢詐騙或不當影像勒索。警政機關統計顯示，12至17歲遭詐騙人數在一年內翻倍成長，顯示問題正快速惡化，且影響層面已從個案轉為普遍現象。

這類詐騙的關鍵在於去防備化的過程。遊戲本身帶有娛樂性與互動性，兒少在其中容易建立信任感，對陌生人警戒心相對較低。詐騙者常偽裝成資深玩家或同儕，以提供資源、帶練升級等方式建立關係，逐步降低防備，最終誘導提供帳號、付款甚至傳送個人影像。這種以關係為基礎的詐騙模式，比傳統一次性詐騙更具隱蔽性與傷害性。

遊戲環境的匿名性與跨境特性，使問題更難處理。多數詐騙帳號來自境外，透過不同平台轉換聯繫方式，一旦事件發生，追查困難且處理時間拉長。同時，遊戲內虛擬貨幣與點數交易機制，使金流不透明，也增加了受害後追回損失的難度。這使兒少一旦受害，不僅心理壓力大，實際損失也難以補救。

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數產署指出，常見的線上遊戲詐騙手法，多半從假交友開始。（數發部提供）這已不只是單純詐騙問題，而是兒少數位安全的系統性挑戰。

首先，政府應建立未成年保護機制

政府應該要求遊戲平台強化責任，建立未成年保護機制，例如限制陌生訊息互動、導入AI異常對話偵測，以及針對可疑交易進行即時警示，讓風險在平台內就被攔截，而非事後處理。

其次，教育體系需全面補強數位風險教育

目前多數課程仍偏重工具使用，卻忽略網路互動中的風險判斷。應讓學生理解詐騙常見手法、社交操控模式與隱私保護原則，培養基本的辨識能力，使其在面對網路世界時具備自我防護意識，而非完全依賴外部管控。

再者，家長角色也需調整

單純限制使用時間已難以應對複雜風險，更重要的是建立持續溝通與信任關係。當孩子遇到異常情況時，能願意主動告知，才有機會及時介入。同時，家長也可透過裝置管理工具與帳號設定，降低接觸高風險內容的機會，形成第一道防線。

單純限制孩子使用手機時間已難以應對複雜風險，更重要的是建立持續溝通與信任關係；示意圖。（圖取自freepik）最後，跨部會合作同樣關鍵

警政、教育與數位主管機關應建立即時通報與聯防機制，一旦發現特定詐騙模式，可快速通知平台與學校端進行防範與下架，縮短反應時間。也可建立專責窗口，協助家長與學校處理相關事件，降低受害後的無助感。

這個問題的本質，在於科技滲透速度遠快於制度與教育的調整。當手機與遊戲已成為兒少生活的一部分，風險也隨之內建其中。與其試圖完全隔離，不如建立一個更安全、可控且具備教育功能的使用環境。唯有政策、平台與家庭三方共同作用，才能讓兒少在數位世界中安全探索，而不是在無形中成為被鎖定的對象。

（作者為科技集團法務）

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