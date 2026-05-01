自由開講》不是主管才會霸凌：沉默如何養出失控的職場

◎ 王裕文

當社會再次關注職場霸凌，我們仍習慣把問題歸因於「上對下」的權力壓迫。然而，在更多沒有被報導的日常裡，真正持續發生的，往往是另一種被忽視的現象：來自同儕的情緒施壓與責任轉移。

在更多沒有被報導的日常裡，真正持續發生的，往往是另一種被忽視的現象：來自同儕的情緒施壓與責任轉移。（圖取自freepik）在不少職場中，總有人未能完成應負責的工作，卻在壓力來臨時，以提高音量取代專業溝通；在辦公室當眾指責他人，卻迴避自身責任；甚至將原本應自行處理的業務轉嫁他人。久而久之，形成一種潛規則——情緒越強勢，責任越容易被轉移。這並非單純的個人情緒問題，而是組織默許下的結果。

《職業安全衛生法》早已將職場不法侵害納入規範，涵蓋言語暴力與精神壓迫。然而在實務現場，這類行為卻經常被視為「個性使然」或「壓力反應」，而未被積極處理。當制度沒有介入，沉默就成為最廉價的管理方式。

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2025年12月《職業安全衛生法》增訂「職場霸凌防治」專章。（勞動部提供）但沉默的後果，是責任的全面錯置。願意承擔的人，承接越來越多；逃避責任的人，卻透過情緒成功卸載壓力。長此以往，團隊信任被侵蝕，工作倫理被顛倒，甚至讓「負責任」變成一種風險。

更值得警惕的是，這種模式會被快速複製。當強勢可以免責，當情緒可以主導分工，職場文化便不再獎勵專業，而是獎勵聲量。我們若繼續將職場霸凌侷限於權力關係，這些每天發生的壓迫將永遠不被承認。真正需要被檢討的，不只是濫權者，而是長期選擇沉默的制度與文化。

（作者為時事評論員）

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