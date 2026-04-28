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自由開講》和平不能紙上談兵 必須靠「能力」維持

2026/04/28 11:30

◎ 張厚光

在當代的現實邏輯下，和平不再只是外交辭令下的「結果」，而是一個國家全體系統「運作出來的狀態」；示意圖。（法新社檔案照）在當代的現實邏輯下，和平不再只是外交辭令下的「結果」，而是一個國家全體系統「運作出來的狀態」；示意圖。（法新社檔案照）

當我們談論和平，大眾直覺聯想到的往往是談判桌上的交鋒、領導人握手的剪影，或是條約上充滿善意的文字。然而，在二十一世紀的現實邏輯下，和平的本質已發生根本性的質變：它不再只是外交辭令下的「結果」，而是一個國家全體系統「運作出來的狀態」

真正值得社會思考的問題，並非有無對話的管道，而是在雙方缺乏共識、甚至充滿敵意的極端情況下，我們的社會是否仍能穩定運作？這，才是現代和平的核心能力。

和平不應寄託於對方的善意

今天的地緣政治衝突，不一定以硝煙瀰漫的形式出現。更多時候，它表現為一種長期的、高頻率的「系統性干擾」。這種干擾旨在製造資訊混亂、帶動社會情緒、壓縮政府決策空間，最終導致社會內部的自我瓦解。在這樣的環境下，如果一個社會只能在「沒有壓力」的情況下維持理性，那麼它其實並不具備真正的和平能力。

現實是殘酷的——壓力不會消失。因此，維持和平的關鍵，不在於乞求對方消除壓力，而在於建立一套讓壓力無法破壞運作的防禦體系。這是一種過去較少被嚴肅討論的國防能力：當訊息真假莫辨時，社會是否仍具備辨識力？當意見對立極端化時，民主制度是否仍能運作？當外部施壓增強時，決策層級是否仍能保持冷靜？如果這三者皆備，和平就不再是依賴對方的施予，而是建立在自身的穩定之上。

重新定義「國防」：社會韌性的設計

我們必須重新理解「國防」的當代意義。它不應只是武器數量的堆疊，而應是整體社會「抗干擾能力」的系統設計。一個具備韌性的社會，必然是「風險分散」而非「權力集中」的；它必須確保關鍵系統（如能源、通訊、金融）具備替代方案，而非單點失效便全盤崩潰。

一個具備韌性的社會，必須確保能源、通訊、金融等關鍵系統具備替代方案，而非單點失效便全盤崩潰；核能發電示意圖。（路透檔案照）一個具備韌性的社會，必須確保能源、通訊、金融等關鍵系統具備替代方案，而非單點失效便全盤崩潰；核能發電示意圖。（路透檔案照）

更重要的是「資訊韌性」。當單一敘事試圖主導社會情緒時，我們的資訊環境是否能提供交叉驗證的空間？這些看似日常的行政設計與公民素養，實則決定了在危機降臨時，我們是淪為失序的散沙，還是穩住陣腳的共同體。

奪回「節奏感」：現代衝突的勝負手

現代衝突的本質，在於「節奏的爭奪」。對手往往透過刻意製造的突發事件，強迫我們在不利的時間點做出決定。當一個社會被情緒推著走、被碎片化的事件牽著反應時，我們其實已經失去了主導權

真正成熟的社會，不會對每一次的挑釁或刺激都立即做出膝反射式的回應。這種「節奏感」本身就是最強大的防禦。它代表我們有能力選擇什麼時候該快、什麼時候該慢，甚至什麼時候保持沈默。這種不被外部干擾所左右的定力，正是讓對手無法取勝的關鍵。

和平是一種被維持的能力

和平從來不是一種「被給予的狀態」，而是一種「被維持的能力」。它存在於穩定的制度中，存在於可信的資訊環境裡，更存在於我們每一個人面對混亂時「多想一步、慢一秒鐘」的冷靜裡。

當世界進入高度不確定的週期，我們必須明白：和平，不是祈禱對方不動，而是即便在對方持續施壓下，我們仍能保持運作、保持判斷、保持前進的方向。和平不能只用談的，唯有具備維持和平的能力，對話才有底氣，自由才有尊嚴。

和平，不是祈禱對方不動，而是即便在對方持續施壓下，我們的社會仍能保持運作；圖為中國軍演示意圖。（路透檔案照）和平，不是祈禱對方不動，而是即便在對方持續施壓下，我們的社會仍能保持運作；圖為中國軍演示意圖。（路透檔案照）

（作者服務於漢翔航空）

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