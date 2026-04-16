自由開講》鄭麗文的朝拜之路：一場象徵性與戰略性失敗

◎ 蕭錫惠

鄭麗文訪中雖被包裝為「破冰之旅」，實則更接近一場高度不對等的政治對話。會議中「中華民國」與「各表」言詞皆消失，取而代之的是北京主導的「民族復興」敘事。（資料照）

在2026年的兩岸政治舞台上，鄭麗文與習近平的會面，被包裝為「破冰之旅」，但實質上更接近一場高度不對等的政治儀式。這不是談判，而是一場定位。

兩岸交流之所以曾保有空間，關鍵在於語言的模糊性，例如「九二共識、各自表述」。這種設計讓不同立場得以共存。然而此次會面中，「中華民國」與「各表」皆消失，取而代之的是北京主導的「民族復興」敘事。當語言消失，政治就只剩服從，交流也轉為朝拜。

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回顧過去，連戰訪中，或馬英九與習近平會面，仍保有自身框架與一定對等性，屬於「帶著框架去談」。但此次互動，已轉為「進入對方框架」。當一方接受對方定義，對話即告終止，剩下的只是形式。

這對中國國民黨而言，是關鍵轉折。國民黨過去的價值在於「能處理中國」，作為兩岸之間的中介者。但當其從談判者變為接受者，從平衡者變為傳聲者，原本的戰略資產將轉為政治負債。其後果已可預見：年輕選民流失、國際信任下降，以及黨內路線衝突加劇。

在國際層面，台灣早已被納入民主陣營與供應鏈體系，美、日等國關注的，不再只是立場，而是「信任」與「一致性」。當台灣政治人物在關鍵時刻與北京敘事對齊，將被解讀為內部訊號分裂，形成可被操作的政治裂縫。

然而，國際現實卻朝相反方向發展。近年來，中國持續打壓台灣的國際空間，但美國對台支持反而更加明確。2026年3月20日，美國駐聯合國代表瓦爾茲公開表示，將持續支持台灣參與國際組織，並強調全球在公共衛生與科技等領域屢屢受惠於台灣的專業與資源。同時，美方也反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，試圖將台灣孤立於國際社會之外。

美國駐聯合國代表瓦爾茲指出，美國將支持台灣有意義參與國際組織，並反對中國刻意扭曲聯大第2758號決議，企圖將台灣孤立於國際社會之外。（美聯社檔案照）

這意味著，在國際體系中，台灣正被重新定位為不可或缺的夥伴，而非可以被邊緣化的對象。也正因如此，當台灣內部出現主動向北京敘事靠攏的政治行為時，其衝突感便格外強烈——一方面，國際社會正努力為台灣拓展空間，另一方面，台灣內部卻出現自我限縮的訊號。

從美國視角來看，這更是一項警訊。白宮、國務院與五角大廈雖表面支持對話，但實質上將重新評估台灣的戰略一致性。當中國國民黨被視為不確定因子，美國的回應將從信任轉向防範。在川普第二任期的戰略邏輯中，國際關係的核心是「信任」與「對齊」，而此行帶來的，正是信任的折損。

支持者或認為對話有助降溫，但關鍵在於對話的前提。若建立在單方面接受對方框架之上，這種和平只是短期降溫、長期升壓，因為它證明壓力有效。

那14秒握手，看似突破，實則象徵權力關係。真正重要的不是握手，而是誰掌握敘事。在這場會面中，敘事完全由北京主導，鄭麗文成為被定義者。這不是突破，而是定格——定格在一個政黨由主體走向附屬的瞬間。

鄭習會上14秒的握手，看似突破，實則象徵權力關係。敘事完全由北京主導，鄭麗文成為被定義者。（中國國民黨提供）

這場會面或許帶來短期聲量，但其戰略代價極高。它揭示的不只是個人行為，而是一條路線的極端化：從模糊走向單一，從平衡走向依附，從策略走向表態。

對長期在國際社會觀察權力運作的人而言，這樣的訊號，從來不只是禮節，而是立場。這不是一次失誤，而是一種選擇。問題不在於北京如何定義台灣，而在於台灣是否開始接受這個定義。當一個社會無法分辨交流與投降的界線時，危機就不再來自外部，而是來自判斷力的崩解。

歷史不會記得她握了多久的手，只會記得她在那一刻，選擇站在哪一邊。

（作者為自由撰稿人）

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