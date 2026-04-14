自由開講》中共從「鄭習會」到「川習會」的戰略布局

◎ 廖明輝

「鄭習會」的意義，不在於兩岸互動，而在於北京如何藉由對台敘事為五月的川習會預作鋪陳。（彭博社、資料照、法新社，本報合成）

四月北京，習近平以「春暖花開」、「陽光明媚」迎接國民黨主席鄭麗文，看似溫和親切，實則處處是政治算計。若只把這場「鄭習會」理解為兩岸政黨交流，恐怕低估北京當前戰略布局。因為會面發生的時間點，正好夾在台海局勢持續升高、美中峰會因中東戰火延後但仍預定於五月中旬舉行的敏感時刻。「鄭習會」的意義，不在於兩岸互動，而在於北京如何藉由對台敘事為下一階段對美談判預作鋪陳。

北京對這次「鄭習會」的安排，可從宋濤以「受權宣布」方式，公開點出由中共中央與習近平邀請鄭麗文赴中國參訪，已清楚說明這不是單純黨際往來，而是經過設計、可供對外展示的政治事件。四月十日會面現場，習近平一方面強調「兩岸同胞同屬中華民族，是有著五千多年文明史的偉大民族」，另一方面又把「九二共識」、「反對台獨」作為交流前提，並提出要把兩岸未來「牢牢掌握在中國人自己手中」。這已不是沒有條件的善意，而是以柔性語言包裹的強硬政治門檻。

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北京真正想推進的是要向國際社會與台灣內部釋放只要接受北京設定政治前提，就可以成為對話對象的訊號；至於民選政府的代表性，反而被刻意淡化。這種操作的危險不在於交流本身，而在於北京試圖把「可接受台灣代表」與「台灣人民真正授權政府」切割，讓政黨交流逐步承擔原本屬於政府對政府的政治意涵。如此一來，兩岸互動主導權就可能在話語上被重新定義。

也因此，把「鄭習會」放進即將到來的「川習會」脈絡中觀察，就能看出中國的戰略意圖。當前北京最希望強化的是「台灣問題屬於中國內政、由中國人自己解決」這套敘事。如果四月先透過鄭習會對外展示「兩岸中國人可以自己談」，五月進入川習會，北京便有條件要求美方在台灣議題退後一步，至少在措辭上避免挑戰中國框架。這未必代表美國一定會讓步，但對北京而言，先經營敘事、再推進峰會交涉，本就是大國外交的慣用節奏。

台灣要警覺在五月的美中峰會聲明，若出現比過去更貼近北京立場的語言，例如從「不支持台獨」滑向「反對台獨」，就代表北京敘事操作開始外溢到國際政治層次。台灣最怕的不是北京高聲恫嚇，而是外界在「和平」語言包裝下，逐漸接受其對台框定。當前兩岸情勢早已不只是軍事對峙，而是科技、供應鏈與制度韌性的總體競爭。台灣在先進半導體、AI供應鏈與全球高科技製造的關鍵地位，使台海議題不再只是兩岸問題，而是美中科技戰與全球地緣經濟的重要一環。所以，台灣真正需要守住的，不只是對「鄭習會」單一會面的情緒反應，而是對主權、政策語言與民主授權邊界的清楚認知。政黨可以交流，社會可以互動，但任何涉及兩岸政治安排的訊號，都不能取代民選政府的正當性。面對北京的「春暖花開」話語，台灣若只感受到花開，卻看不見背後的冷峻布局，才會是最大的戰略風險。

台灣在先進半導體、AI供應鏈與全球高科技製造的關鍵地位，使台海議題成了美中科技戰與全球地緣經濟的重要一環。所以，台灣真正需要守住的，是對主權、政策語言與民主授權邊界的清楚認知；示意圖。（彭博社）

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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