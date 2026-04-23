自由開講》薪火相傳：期許台灣棒球在棒協與中職改選後繼續前行

◎ 姚文禮

繼12強成為世界冠軍後，Team Taiwan在 2026年WBC力抗強敵韓國，雖然未能晉級複賽，卻以拚戰到底的精神再度感動全台。在數場精彩戰役中，大家深刻體會台灣棒球已經有長足進步，不過，與晉級複賽的一流強隊相比，Team Taiwan仍有所不足。

WBC世界經典棒球賽中，台灣隊以5比4戰勝南韓後興奮慶祝勝利。（資料照）







為使Team Taiwan精益求精，球迷目光重新回到國內棒壇的改革進度。如今棒壇已面臨另一場關鍵的人事更迭：棒協理事長辜仲諒第二任任期5月底將屆滿，中職會長蔡其昌的任期也將於明年3月結束。兩位棒壇掌舵者相繼卸任，這不只是人事輪替，更是台灣棒球能否延續改革動能的歷史節點。

中職、棒協從黨國體制走向專業治理文化

回望近年棒壇走過的路，從1990年職棒元年起，中華職棒會長歷經唐盼盼、陳重光、黃大洲、趙守博、黃鎮台以及吳志揚等人，長年由泛藍陣營人物把持。直到2021年，蔡其昌接任，成為第一位民主進步黨籍會長。這不只是政治版圖的位移，更象徵棒壇走出昔日黨國體制的陰影，向更開放、更專業的治理文化邁進。

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與此同時，辜仲諒接掌棒協後宣示與中職攜手合作，明確主張包含國家隊組訓、世界棒球經典賽、奧運及亞錦賽等賽事，因大部分參與者是職棒球員，應讓中華職棒扮演重要整合角色，一起努力讓世界看見台灣棒球。這道裂痕的縫合，是台灣棒球能夠在近年國際舞台上大放異彩的重要基石。蔡其昌與辜仲諒攜手所建立的棒協與中職協作格局，既是制度遺產，也是後繼者的責任。

政治人物欲投身棒壇 球迷既期待又怕受傷害

蔡其昌、辜仲諒都是政商人脈廣闊的大人物；圖為WBC經典賽棒協理事長辜仲諒勉勵台灣隊。（資料照，棒協提供）



蔡其昌、辜仲諒都是政商人脈廣闊的大人物，有他們幕後經營政商關係，爭取更多資源投入棒球界，可說是台灣棒球能夠重返榮耀的主要原因。WBC結束後，兩個職位的接班人選迅速成為熱議焦點。中職會長方面，外界傳出國民黨立委洪孟楷有意接任，引發球迷廣泛憂慮。雖然洪孟楷球迷身分不假，但國民黨凍刪體育預算的問題，讓人擔心「Team Taiwan」的品牌精神會在政治權謀下被犧牲。對此，洪孟楷本人已回應稱相關傳聞完全是空穴來風。

這場風波雖已平息，卻折射出球迷對棒壇走向的高度關切——他們在意的，不只是誰坐上那把椅子，更是台灣棒球好不容易積累的改革成果能否延續。棒協理事長方面，則傳出前經濟部長郭智輝有意角逐。郭智輝並未否認，強調「無論身在什麼位置，都會持續支持棒球。」昔日郭智輝推動崇越社會人球隊申加入中職，最後功虧一簣，許多球迷對此感到不諒解。

然而郭智輝投入棒球的軌跡十分深刻，除了2011年正式成立業餘甲組「崇越科技棒球隊」，長期深耕成棒、推動國際交流賽事，他也持續投資運動科學與基層小將的培育工作，累積超過15年的實質貢獻。經長任內亦鼓勵國營企業支持運動隊伍，這是他一以貫之的信念。

前經濟部長郭智輝於2011年正式成立業餘甲組「崇越科技棒球隊」。（資料照）



這樣的人，對棒協的核心業務——三級棒球培育、國家隊組訓與國際接軌——有著紮實的認識與長期承諾，實為理事長職位的適切人選。球迷對過去黨國人士把持「體邪」深惡痛絕，但只要能好好挹注資源給棒球，並不會介意政治人物參與。相對地，如果會害棒球走回老路，即使是國家政要、大企業家也不見容於球迷。因此，無論最終誰來接棒，有一件事不容妥協：按時改選、制度先行。

按時改選、制度先行的重要性辜仲諒任期預計在今年亞運後正式交棒，期間台灣棒球賽事行程緊湊，亞運、U18、亞職冠亞賽、乃至2027年的16強賽（原12強賽）備戰工作環環相扣，棒協曾以賽事繁忙為由，研議保留改選時程的彈性空間。這樣的考量雖出於務實，卻也暗藏風險：一旦改選時程習慣性地因事延後，制度的穩定性便會逐漸鬆動，組訓行政的銜接也將陷入模糊地帶。

台灣棒球走到今天，靠的不只是場上球員的拚勁，更重要是場外一點一滴建立起來的制度信任；圖為棒協理事長辜仲諒賽前與U-12、U-15、U-18球員選手大合影。（資料照）台灣棒球走到今天，靠的不只是場上球員的拚勁，更重要是場外一點一滴建立起來的制度信任。良好運行的制度才能保障球員，使過去的行政疏失、弊案不再重演，而按時改選是這份信任的基礎。即使考量備戰工作，棒協也應該優先發展交接制度，而不是把工作握在既有人員手中，如此我們才能建立更完善的行政團隊，不用擔心人員與制度的斷層。

辜仲諒與蔡其昌以合作的方式，為台灣棒球開創了嶄新的氣象。期許下一棒的接班者，不只承接這份遺產，更能以穩健的制度基礎、持續的資源投入，帶領台灣健兒在大賽舞台上，繼續讓世界看見台灣。

（作者為台北市民）

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