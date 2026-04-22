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自由開講》把和平說成先退讓 才是最危險的兩岸話術

2026/04/22 09:30

◎ 再米

鄭麗文赴北京會見習近平後，谷立言說，台灣不必在對話與嚇阻之間二選一；蕭美琴也說，沒有任何面臨威脅的國家，能靠弱化自己換到和平。這兩句話擺在一起，已把爭點講得很清楚：台灣不是不能對話，而是不能把削弱防衛、壓低籌碼，包裝成追求和平的前提。

問題從來不在交流本身，而在交流是否建立在對等尊嚴，而不是繞過民主授權，另找可以替台灣預設答案的人；鄭麗文與習近平會面。（美聯社檔案照）問題從來不在交流本身，而在交流是否建立在對等尊嚴，而不是繞過民主授權，另找可以替台灣預設答案的人；鄭麗文與習近平會面。（美聯社檔案照）美方這次並未反對兩岸交流，反而把界線畫得更明白：有意義的互動，應聚焦於北京與台灣民選政府之間不設前提的對話，同時停止軍事、外交與經濟施壓。這代表問題從來不在交流本身，而在交流是否建立在對等尊嚴，而不是繞過民主授權，另找可以替台灣預設答案的人。

谷立言又說，對話不能取代嚇阻，足夠的嚇阻能力反而有助於較平等的對話。這不是口號，而是現實。鄭習會舉行之際，台灣周邊仍出現十六架共機活動；在這樣的壓力下，若台灣自己先鬆動防衛、延宕國防預算，談判桌就不可能平。

蕭美琴的話也點出另一個關鍵：和平來自實力，穩定關係必須建立在對等尊嚴之上。近來最危險的修辭，就是把願意對話偷換成應先退讓，把避免衝突偷換成先接受對方前提。這樣的說法看似溫和，其實是在把台灣一步步推向更弱的位置。

台灣真正要守住的，也不只是幾筆預算或一次會面，而是由選票授權出來的對外發言權與談判正當性。（資料照）台灣真正要守住的，也不只是幾筆預算或一次會面，而是由選票授權出來的對外發言權與談判正當性。（資料照）台灣真正要守住的，也不只是幾筆預算或一次會面，而是由選票授權出來的對外發言權與談判正當性。誰能代表台灣，不該由任何政黨自行到北京作答。若北京真想降低風險，就該正面與台灣民選政府互動，而不是一邊拒絕官方往來，一邊利用政黨交流替台灣先寫好答案。

對話不是投降，嚇阻也不是挑釁。前者是處理分歧的方法，後者是防止脅迫升高的條件。把兩者硬拆成二選一，才是最危險的和平話術。台灣要拒絕的，不是交流，而是先把自己變弱，再要求社會相信那就叫和平。

（作者為退休人士）

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