自由開講》摺痕之中：一個世代如何在權力與記憶之間改寫自己

◎ 劉哲廷

如果把一段政治生命攤開來看，有時候它不像一條直線，更像是一張被反覆摺疊的紙。每一次摺痕，都是一次現實對理想的校正，也可能是一種不明顯的妥協。於是我們再回頭看鄭麗文的軌跡，便不該只用「轉變」這樣輕薄的詞彙帶過，而是必須問：這些摺痕從何而來？

鄭麗文和老公駱武昌。（資料照）她的故事，並不陌生。那是一整個世代的青春版本：在校園裡組織社團、編刊物、走上街頭，與威權體制對抗，試圖為「台灣」這個尚未完成的概念，賦予一種更清晰的形狀。那時候的政治語言帶著尚未冷卻的理想主義；那時候的敵人也清楚，是一個可以指認、可以對抗的國家機器。

然而，歷史並不只由街頭構成。它同時也在檔案室裡，被另一種語言悄悄書寫。當有關駱武昌的國家檔案被翻出，當中提及他曾被情治單位接觸、評估，甚至可能納入「運用關係」的過程，我們看到的，不只是個人的選擇，而是一種制度如何運作的證據。那是一張看不見的網，在最熱鬧的抗爭現場邊緣鋪展，等待有人在不經意之間踩進去。

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這樣的歷史細節，往往容易被處理成獵奇或醜聞，但真正值得追問的，是它所揭示的結構：威權體制從來不只是用來壓制，它同時也擅長吸納。它不只打擊異議者，也試圖將其中的一部分轉化為自己的延伸，讓反抗的能量在體制內部被重新分配，甚至最終轉為穩定的權力結構。

威權體制從來不只是用來壓制，它同時也擅長吸納；圖為228事件79周年前夕，國民黨主席鄭麗文27日前往台北228和平紀念公園紀念碑前獻花致意。（資料照）在這樣的脈絡裡，個體的轉向就顯得不再那麼難以理解。當一個人長期處於監控、試探與不確定之中，他的世界會逐漸變得不再單純。敵我之間的界線開始模糊，信任變得昂貴，而安全感則成為稀缺資源。於是，有些人選擇繼續對抗，有些人則開始重新評估自己的位置。不一定是出於背叛，而可能是一種對風險的計算，一種對「活下去」的重新定義。

這樣的心理轉折，並不戲劇化，反而是緩慢、日常的。它可能發生在一段關係之中，在長時間的相處與影響裡，價值逐漸位移；也可能發生在一次挫敗之後，在現實的反擊中，理想開始出現裂痕。於是，當我們今日看到某些政治人物的言論，感到強烈的違和時，也許那並不是一個瞬間的背離，而是一段早已開始、卻未被察覺的內在重組。

這也讓我們不得不重新思考「轉型正義」的意義。如果它只是停留在揭露檔案、辨認加害者與受害者，那麼我們恐怕仍然停在一種過於簡化的理解。因為真正困難的問題在於：當整個社會都曾在某種程度上被納入這套體制的運作，我們要如何面對這種普遍性的牽連？

1990年代的野百合學運。（資料照，翻攝於「學動、運生運生」特展）野百合學運之後，台灣進入了另一個時代。威權不再以同樣的面貌出現，但它留下的痕跡，卻轉化為更細膩的滲入、語言與日常選擇之中。

回到這些個別的生命故事，我們真正需要的，或許不是急著判斷對錯，而是理解其中的條件與限制。那不意味著放棄批判，而是讓批判更精準：不是針對某一個人的「變節」，而是指向一整套讓變節變得可能、甚至合理的環境。

畢竟，如果我們無法理解這些轉變是如何發生的，那麼下一次，它仍然會以不同的形式重演。也許在另一個世代之中，我們依然會看到同樣的摺痕，只是換了一張紙而已。

（作者為詩人、自由工作者）

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