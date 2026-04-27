自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》摺痕之中：一個世代如何在權力與記憶之間改寫自己

2026/04/27 15:00

◎ 劉哲廷

如果把一段政治生命攤開來看，有時候它不像一條直線，更像是一張被反覆摺疊的紙。每一次摺痕，都是一次現實對理想的校正，也可能是一種不明顯的妥協。於是我們再回頭看鄭麗文的軌跡，便不該只用「轉變」這樣輕薄的詞彙帶過，而是必須問：這些摺痕從何而來？

鄭麗文和老公駱武昌。（資料照）鄭麗文和老公駱武昌。（資料照）她的故事，並不陌生。那是一整個世代的青春版本：在校園裡組織社團、編刊物、走上街頭，與威權體制對抗，試圖為「台灣」這個尚未完成的概念，賦予一種更清晰的形狀。那時候的政治語言帶著尚未冷卻的理想主義；那時候的敵人也清楚，是一個可以指認、可以對抗的國家機器。

然而，歷史並不只由街頭構成。它同時也在檔案室裡，被另一種語言悄悄書寫。當有關駱武昌的國家檔案被翻出，當中提及他曾被情治單位接觸、評估，甚至可能納入「運用關係」的過程，我們看到的，不只是個人的選擇，而是一種制度如何運作的證據。那是一張看不見的網，在最熱鬧的抗爭現場邊緣鋪展，等待有人在不經意之間踩進去。

這樣的歷史細節，往往容易被處理成獵奇或醜聞，但真正值得追問的，是它所揭示的結構：威權體制從來不只是用來壓制，它同時也擅長吸納。它不只打擊異議者，也試圖將其中的一部分轉化為自己的延伸，讓反抗的能量在體制內部被重新分配，甚至最終轉為穩定的權力結構。

威權體制從來不只是用來壓制，它同時也擅長吸納；圖為228事件79周年前夕，國民黨主席鄭麗文27日前往台北228和平紀念公園紀念碑前獻花致意。（資料照）威權體制從來不只是用來壓制，它同時也擅長吸納；圖為228事件79周年前夕，國民黨主席鄭麗文27日前往台北228和平紀念公園紀念碑前獻花致意。（資料照）在這樣的脈絡裡，個體的轉向就顯得不再那麼難以理解。當一個人長期處於監控、試探與不確定之中，他的世界會逐漸變得不再單純。敵我之間的界線開始模糊，信任變得昂貴，而安全感則成為稀缺資源。於是，有些人選擇繼續對抗，有些人則開始重新評估自己的位置。不一定是出於背叛，而可能是一種對風險的計算，一種對「活下去」的重新定義。

這樣的心理轉折，並不戲劇化，反而是緩慢、日常的。它可能發生在一段關係之中，在長時間的相處與影響裡，價值逐漸位移；也可能發生在一次挫敗之後，在現實的反擊中，理想開始出現裂痕。於是，當我們今日看到某些政治人物的言論，感到強烈的違和時，也許那並不是一個瞬間的背離，而是一段早已開始、卻未被察覺的內在重組

這也讓我們不得不重新思考「轉型正義」的意義。如果它只是停留在揭露檔案、辨認加害者與受害者，那麼我們恐怕仍然停在一種過於簡化的理解。因為真正困難的問題在於：當整個社會都曾在某種程度上被納入這套體制的運作，我們要如何面對這種普遍性的牽連？

1990年代的野百合學運。（資料照，翻攝於「學動、運生運生」特展）1990年代的野百合學運。（資料照，翻攝於「學動、運生運生」特展）野百合學運之後，台灣進入了另一個時代。威權不再以同樣的面貌出現，但它留下的痕跡，卻轉化為更細膩的滲入、語言與日常選擇之中。

回到這些個別的生命故事，我們真正需要的，或許不是急著判斷對錯，而是理解其中的條件與限制。那不意味著放棄批判，而是讓批判更精準：不是針對某一個人的「變節」，而是指向一整套讓變節變得可能、甚至合理的環境。

畢竟，如果我們無法理解這些轉變是如何發生的，那麼下一次，它仍然會以不同的形式重演。也許在另一個世代之中，我們依然會看到同樣的摺痕，只是換了一張紙而已。

（作者為詩人、自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書