自由開講》習鄭會與全球經貿的逆向而行

◎ 王國臣

國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日率團訪中。（國民黨提供）

國民黨主席鄭麗文於4月12日結束訪中；期間，她參訪中資美團、商飛與小米，並與中共總書記習近平、台商重鎮江蘇省委書記與台企聯會長餐敘。整個行程充斥經貿合作與產業對接。本文將以一連串數據，證明國民黨的經濟謬誤。

台商率先出走

戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies, CSIS）於2024年針對610家台商的調查顯示，57%計畫或已撤離中國。美商撤資比率為23%；日商與歐商則為10%，凸顯台商對中國經濟的敏銳性，並迅速調整供應鏈。

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2024年戰略與國際研究中心針對610家台商的調查顯示，57%計畫或已撤離中國。（取自戰略與國際研究中心）

前兩個月，台灣對中國直接投資年減16.2%，連續14個月負成長；對中投資占比，較2014年1月的高峰重摔80.8個百分點。期間，上市櫃公司累計處分中國資產2,328億元。344家企業響應「回台投資」，規模達1.4兆元。

上述金額恐只是冰山一角。全國工業總會於2025年的調查顯示，仍有23%的台商擬撤出中國。究其原因，北京當局持續阻撓台商撤離。例如：國務院臺灣事務辦公室於2024年責令，各地台企聯即時舉報，計畫退場的台商。

外資跟進撤離中國

匯整中國美國商會、澳大利亞商會、歐盟商會、日本貿易振興機構，以及韓國產業研究院的調查結果，2025年韓商、美商、澳商、歐商與日商的撤資比率，分別提升到32%、30%、28%、21%與14%。

前兩個月，外人直接投資（foreign direct investment, FDI）年減5.7%，連續33個月負成長，刷新1998年亞洲金融風暴時期最長衰退紀錄。中華經濟研究院估計，在此期間，外商累計匯出資金12兆人民幣。

長期親中的美國商界於2025年10月更公開呼籲，華府對中採取更強硬的措施。路透社（Reuters）亦揭露，美企代表團無意陪同川普（Donald Trump）訪中。與之對應的是，台灣七大工商團體與企業巨擘，也未與鄭麗文一同出行。

路透社指出，美企代表團無意陪同川普訪中。與之對應的是，台灣七大工商團體與企業巨擘，也未與鄭麗文一同出行。（路透檔案照）

中國企業也爭相出走

前兩個月，民間固定資產投資年減2.6%，增速連續39個月低於百分之一。對外直接投資年增率則飆升三成（29.0%），且連續六個月成長；《經濟學人》（Economist）分析，民營企業為推動此波出海潮的主力。

2025年國有企業固定資產投資年增率，亦連續11個月走疲。為防止國企出逃，國務院於3月強制央企上繳96.1%的利潤。國有資產監督管理委員會，更創設境外工作局，並緊縮海外投資與返回資金。

《亨利私人財富遷徙報告》（Henley Private Wealth Migration Report）亦指出，2024年中國1.5萬名富豪移民他國，連續三年蟬聯全球之冠。中華經濟研究院估計，自2018年4月美中貿易戰起，資本外逃（capital flight）累計達5兆美元。

綜合上述，中國正上演「全員逃走中」，連自家企業都踴躍參與。值此之際，國民黨卻力倡二次西進，搶當中國經濟崩塌的墊背。若再給鄭麗文一次機會，她應敦促，北京當局恪守國際經貿規則，不再阻撓台商撤資。

中國正上演「全員逃走中」，連自家企業都踴躍參與。若再給鄭麗文一次機會，她應敦促北京當局恪守國際經貿規則，不再阻撓台商撤資；示意圖。（美聯社檔案照）

（作者為中華經濟研究院中國經濟研究所副研究員）

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