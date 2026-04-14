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自由開講》你以為的「和平之旅」 正端上賣掉台灣的最後晚餐（下）

2026/04/14 11:00

◎ 江峰

鄭麗文還轉述了習近平的另一句話。習近平回憶起二〇一五年在新加坡的「馬習會」，歎了口氣說：「我們曾經有很好的機遇，可惜當時沒有好好牢牢地抓住。」這句話，新華社的通稿裡同樣沒有。意思是，當年馬英九執政，你們沒能把生米煮成熟飯，搞得後來讓蔡英文、賴清德上了台。這次我再給你們一次機會，你們可別再讓我失望了。

對北京來說，如果國民黨在2028年大選贏了，那正好，有人替中共在台灣推銷「和平協議」，搞一國兩制；如果沒贏，那責任全在你們，到時候我武力犯台，可別怪我言之不預。鄭麗文沾沾自喜地以為自己拿到了通關密碼，其實是親手給國民黨套上了一副沈重的賣台枷鎖。

當鄭麗文沾沾自喜地以為這趟赴中和平之旅讓她拿到了通關密碼，實則是親手給國民黨套上了一副沈重的賣台枷鎖。（取自國民黨臉書）當鄭麗文沾沾自喜地以為這趟赴中和平之旅讓她拿到了通關密碼，實則是親手給國民黨套上了一副沈重的賣台枷鎖。（取自國民黨臉書）醉翁之意不在酒！這是一場演給川普看的「反美大戲」

有人可能會問，中共現在內政外交一團糟，經濟都要崩盤了，習近平為何挑在這個時候，大張旗鼓地搞這麼一齣「鄭習會」呢？其實這根本不是一場關於台灣的談判，這是一場演給川普看的外交大戲！

四月七日，鄭麗文飛抵上海，中共中央台辦主任宋濤親自接機。當天晚上在歡迎晚宴上，兩人不約而同地用「定海神針」這四個字來形容「九二共識」。這叫對暗號，表示語言已經同調了

而同一天在台北，美國聯邦眾議員諾恩（Zach Nunn）率領著「共和黨研究委員會」（RSC）的國安任務小組會見賴清德總統。賴清德當面保證，台灣已經提出了為期八年、高達四百億美元的國防特別預算，要跟美國共建「國防產業夥伴關係」

四月八日，鄭麗文南京拜謁中山陵，講稿裡十一次點名痛罵日本。

同一天在台北，今年（2026）帶頭聯名寫信給台灣政界、要求台灣提升國防力量的三十七位跨黨派議員之一，美國參議員班克斯（Jim Banks）坐在賴清德對面，直接把話挑明，他說：「你們的立法院必須履行職責，通過特別預算。這是向中國和全世界發出的信號，表明台灣認真對待以實力促進和平。」美國人什麼時候急到這個份上了？這是因為華盛頓的情報系統已經看到了迫在眉睫的危險信號！

總統賴清德日前接見美國聯邦參議員班克斯（左3）訪問團，感謝班克斯等三十七位跨黨派參眾議員聯名致函，表達對台灣強化國防的支持。（總統府提供）總統賴清德日前接見美國聯邦參議員班克斯（左3）訪問團，感謝班克斯等三十七位跨黨派參眾議員聯名致函，表達對台灣強化國防的支持。（總統府提供）自甘淪為中共對付美國的「特洛伊木馬」

四月九日，台北立法院外交國防委員會排定了軍購特別條例的朝野協商，國民黨的立委們集體玩消失！協商因為人數不足直接流產，國民黨擺明就是要繼續拖延。

四月十日，北京人民大會堂裡，鄭習會登場。鄭麗文對著全世界的鏡頭說：「台海不應成為外力介入的棋盤。」

五月份，川習會馬上就要登場了。川普上台後，打貿易戰、科技戰，對中共是步步緊逼，習近平手裡能打的牌越來越少，他太需要在見川普之前，拿到一張足以讓美國人閉嘴的好牌了。鄭麗文的到訪，簡直就是國民黨送給習近平的最佳禮物

月，當習近平坐在談判桌前，面對咄咄逼人的川普時，他可以不慌不忙地掏出這張牌，說：「川普先生，台灣最大的在野黨主席、未來潛在的執政黨領袖，剛剛主動飛來北京跟我說，台海不需要「外力介入」。這外力指的就是你們美國啊！連你們國會議員親自飛到台北去催的軍備預算，都被國民黨給擋下來了。台灣人自己都不想買你們的武器，不想跟我們打仗，你們美國人在這兒瞎操什麼心呢？

看明白了嗎？鄭麗文自以為在進行一場偉大的和平破冰，實際上，她只是習近平用來堵住美國人嘴巴、瓦解美台軍事合作的一塊破布，誰都看得清這個陰謀雙簧，看清那個內部打開特洛伊木馬的內應。

鄭麗文在五月即將登場的川習會前訪中，簡直就是國民黨送給習近平堵上川普的嘴的最佳禮物。（路透）鄭麗文在五月即將登場的川習會前訪中，簡直就是國民黨送給習近平堵上川普的嘴的最佳禮物。（路透）滿嘴中共政治口號：寫給北京看的「投名狀」

大家去看看鄭麗文的那份講稿，這哪裡是來自民主社會的在野黨主席寫的講稿？這簡直就是中共中央宣傳部的筆桿子幫她代筆的！她用了多少次「中華民族偉大復興」？用了多少次「命運共同體」？這些全都是習近平上台以來炮製的核心政治口號。更離譜的是，在上海對台商講話時，她居然呼籲台商去「精準對接十五五新質生產力」！「新質生產力」這個詞，連中共體制內的官員私底下都覺得是個笑話，是一個用來掩蓋經濟衰退、瞎折騰老百姓的新詞。一個台灣的政治人物，居然跑到上海去大談特談「新質生產力」？

更讓人難以置信的是，她當著全世界媒體的面，深情款款地說：「大陸的發展，在習總書記的領導下，不但實踐了完全脫貧，建成全面小康社會，成就非凡，而且持續騰飛！」

她口中那個「持續騰飛」的中國，到底在哪裡？

是那個滿坑滿谷爛尾樓、讓幾百萬百姓血本無歸的中國嗎？

是那個曾讓台商趨之若鶩，如今卻從上海、蘇州大舉撤離的中國嗎？

是那個連經濟大省都發不出公務員薪水，到處降薪裁員的中國嗎？

還是那個青年失業率高到官方不敢公布真實數據，逼得無數年輕人只能「躺平」甚至冒死「走線」的中國？

一個從經濟繁榮、股市創下新高的台灣來的在野黨主席，居然跑去北京歌頌中共的「完全脫貧」和「經濟奇蹟」？這是裝糊塗，還是真瞎啊？

鄭麗文口口聲聲讚揚中國的發展在習近平的領導下持續騰飛，但現實卻是地方蓋著滿坑滿谷的爛尾樓、連經濟大省都發不出公務員薪水、青年失業率高居不下；中國爛尾樓示意圖。（美聯社）鄭麗文口口聲聲讚揚中國的發展在習近平的領導下持續騰飛，但現實卻是地方蓋著滿坑滿谷的爛尾樓、連經濟大省都發不出公務員薪水、青年失業率高居不下；中國爛尾樓示意圖。（美聯社）零次提及「中華民國」的投降之旅：換來的只是把台灣推向孤立的深淵

對比之下，我們來看看她講稿裡沒有什麼。通篇面對面的講話，零次提到「中華民國」，零次提到「民主」、「自由」、「人權」。這些台灣人視若生命的詞彙，在鄭麗文的嘴裡，彷彿成了燙手的山芋，一個字都沒敢說。甚至連國民黨幾十年來一直視為最後一塊遮羞布的「一中各表」都沒敢提。她嘴裡吐出來的，全是跟中共完全對齊的「九二共識、反對台獨」這八個標準字。這不是去談判，這是去領賞，領賞的時候還想偷偷給自己立個牌坊，結果牌坊還沒掏出來，就被人一腳踹在地上了。這就是鄭主席帶給台灣人的「尊嚴」嗎？

鄭麗文說，她給台灣帶回了「清楚的、不模糊的」和平訊息。是的，確實很清楚，清楚到讓全世界都看懂了中共分化台灣、對抗美國的計謀。也確實不模糊，不模糊地讓美國人看到了台灣內部的裂痕，看到了綏靖主義是如何一步步掏空台灣的防禦意志。只不過，這個清楚而不模糊的訊息，換來的絕不會是她夢想中的和平，而是把台灣一步一步推向更加危險、更加孤立的深淵。

影音資料庫來源：乾淨世界

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