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自由開講》被關掉的鏡頭 才是真正的兩岸現實

2026/04/21 11:00

◎ 郭索

當鄭麗文強調要在「政治互信」基礎上爭取國際空間，或是在「一個中國」的現實框架下推動合作，其實已經默認了台灣國際地位必須透過北京點頭的邏輯；圖為鄭習會現場。（美聯社檔案照）當鄭麗文強調要在「政治互信」基礎上爭取國際空間，或是在「一個中國」的現實框架下推動合作，其實已經默認了台灣國際地位必須透過北京點頭的邏輯；圖為鄭習會現場。（美聯社檔案照）此次「鄭習會」之所以引發高度爭議，並非單純因為國共再次接觸，而是在整個過程中所呈現的資訊不對稱與權力主導結構，讓人看見一場經過高度控管的政治展示。從會前到會中，中共一貫操作模式再次浮現，也就是在對外互動後，透過自身話語體系重新定義對話內容，甚至替對方補上「支持一中」的政治立場。過去這樣的情況多發生在外交場域，如今套用在國共會面上，更顯得赤裸。尤其當鄭麗文發言尚未結束，媒體即被請出場，這個動作本身就已說明，北京並不打算讓完整對話進入公共檢驗，而只允許經過篩選的片段流通於社會之中。

在這樣的前提下，國民黨事後所公布的談話內容，無論多麼完整，都難以避免外界質疑其真實性與完整性。因為對話的另一方，也就是中共，從來不是一個遵循對等公開原則的政治體系。當會談缺乏錄影、逐字稿與現場媒體監督，所謂的「五點主張」與各項倡議，便只能成為單方面敘述，而非可被交叉驗證的政治事實。這種情況在民主政治中極為罕見，卻在兩岸互動中屢見不鮮，其本質正是一種結合宣傳與資訊控制的認知操作。換言之，台灣社會現在面對的，不是一場透明的政治溝通，而是一場被剪輯過後的政治敘事。

當鄭習會談缺乏錄影、逐字稿與現場媒體監督，所謂的「五點主張」與各項倡議，便只能成為單方面敘述，而非可被交叉驗證的政治事實。（擷取自國民黨臉書）當鄭習會談缺乏錄影、逐字稿與現場媒體監督，所謂的「五點主張」與各項倡議，便只能成為單方面敘述，而非可被交叉驗證的政治事實。（擷取自國民黨臉書）更深層的問題，在於這些主張本身已經內嵌了中共設定的政治前提。當鄭麗文強調要在「政治互信」基礎上爭取國際空間，或是在「一個中國」的現實框架下推動合作，其實已經默認了台灣國際地位必須透過北京點頭的邏輯。這樣的論述，表面上看似務實，實際上卻是將主權問題轉化為談判籌碼，把國際參與降格為政治交換。長期以來，台灣無法參與WHA、ICAO等國際組織，根源正是中共的封鎖與打壓，而非台灣缺乏善意或合作意願。若將責任轉向所謂「互信不足」，無異於替加害者合理化其壓迫行為，甚至讓受害者必須為此付出更多政治讓步

從權力運作的角度來看，這場會談更像是一種高度不對等的政治儀式。中共透過場地、流程與媒體控管，掌握整個敘事主導權，而國民黨則在有限空間中試圖表達自身立場。然而，一旦離開公開鏡頭，所有內容便進入黑箱狀態，使得任何後續說法都難以被驗證。這種結構並非偶然，而是中共長期對外統戰策略的一部分，即透過「選擇性公開」與「事後詮釋」，塑造對自身有利的政治效果。在此過程中，對方的聲音不僅被壓縮，甚至可能被重新詮釋，最終成為北京敘事的一部分。

因此，真正值得關注的，不只是鄭麗文說了什麼，而是台灣是否能接受這樣的互動模式成為常態。當一場攸關兩岸未來的對話，無法在陽光下完整呈現，當國內社會只能依賴片段資訊拼湊真相，那麼這樣的交流就已失去民主社會應有的正當性。兩岸關係的發展，若建立在資訊不透明與權力不對等之上，其結果不會是穩定與和平，而是更深層的不信任與認知落差。鏡頭被關掉的那一刻，才是這場會談最真實的樣貌，而台灣社會必須清楚看見，誰在掌控話語，誰又正在被消音。

鄭習會被迫中斷後，中國官媒新華社事後報導鄭麗文發言，長約3200字的內容僅剩約600字，尤其是涉及台灣參與國際組織等重要具體訴求，全遭「閹割」。（路透）鄭習會被迫中斷後，中國官媒新華社事後報導鄭麗文發言，長約3200字的內容僅剩約600字，尤其是涉及台灣參與國際組織等重要具體訴求，全遭「閹割」。（路透）

（作者為自由評論者）

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