自由開講》中共用羞辱鄭麗文 表達對她的疑惑

◎ 愚工

明白「人必自侮，然後人侮之」的道理後，就知道中共在鄭麗文竄訪中國期間，加強軍機軍艦擾台，以及舉辦劍指台灣的軍演，一點也不奇怪。（路透、資料照，本報合成）二○○五年中國國民黨主席連戰打著和平旗號訪問中國，當時中共宣傳機器每天大篇幅報導連戰的訪問活動，及連主席盛讚「中國共產黨的偉大領導」及「自己熱愛祖國」的言論，時任某省工商局長的中國友人帶者不屑口吻問我，「他早幹什麼去了？」，言下之意是，連戰靠著反共奶水長大，依附蔣介石吃香喝辣，如今臨老失去舞台，才跑來舔抱共產黨，「你當共產黨是傻子？天下有這麼便宜的事？」

這位中國友人有卅多年的共產黨黨齡，其中廿多年在解放軍，後十年轉業當文官。這位友人相當程度代表中國社會中堅力量的觀點，其蔑視連戰的態度跟人民日報蔑視國民黨降將如出一轍。在「在道德審判台前，國民黨降將的是是非非」文章結語，人民日報寫道：「雖然良禽擇木而棲，良臣擇主而事；但這種選擇，應在仕途早期，而不是在危難之間。在危難間，背主求榮，苟全性命，那就是背叛。雖然，這些蔣軍降將促使了蔣介石政權的垮臺，有著明顯的政治效益。但他從根本上敗壞了我們民族的傳統道德。是反復無常的變節小人。」

此外，中國開國元帥朱德的外孫，解放軍少將朱成虎則稱「國民黨這些人都是來騙吃騙喝的」；網民則輕蔑稱「國民黨這些人都是來要飯的」；從中國友人，到人民日報，到朱成虎，到中國網民，他們對國民黨政客與降官降將的評價都是「話糙理不糙」，也都吻合「人必自侮，然後人侮之」的先賢之言，明白這些道理，那麼中共在鄭麗文竄訪中國期間，加強軍機軍艦擾台，及舉辦劍指台灣的軍演，就一點也不奇怪了。

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鄭麗文訪中期間共機艦擾台次數。（資料來源：國防部，記者黃靖媗製表）（作者從商）

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