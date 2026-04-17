康埈榮東亞論衡》再度動盪的韓半島局勢 將會威脅東亞局勢

北韓正透過與中俄緊密合作，採取外交行動以擴大制裁漏洞，這使得韓半島去核化進程變得更加困難。當前韓半島安保環境陷入巨浪之中的現狀，必然會使東北亞整體的安全環境陷入僵局。

◎ 康埈榮

2月28日，美國聯合以色列對伊朗發出「史詩憤怒」軍事行動，令全世界的獨裁政權不寒而慄；圖為伊朗首都德黑蘭遭空襲畫面。（法新社）

二○二六年二月二十八日，覆蓋德黑蘭天空的美軍「史詩憤怒（Epic Fury）」軍事行動，令全世界的獨裁政權感到不寒而慄。這場結合了人工智慧（AI）與超精密打擊資產的「技術性斬首」行動，一舉清除了伊朗政教合一體制的最高領導人哈米尼。當然，我們並不贊成違反國際社會規範的侵略性攻擊。但在川普看來，這不僅是軍事勝利，更是川普第二任政府宣示直接瞄準敵對國領導層生命的「新常態（New Normal）」。

平壤方面的反應既即刻又尖銳。北韓外務省譴責此舉為「醜惡的主權侵害」，顯露出極度的戒心，但在譴責的背後卻隱含著深沉的恐懼。對於目睹了連地下掩體都並非安全地帶的金正恩委員長而言，中東事態已不再是隔岸之火，而是迫在眉睫的未來預告片。儘管美國目前處於進退兩難的境地，但「史詩憤怒」展現的精確打擊能力，暗示了北韓的核威懾力並無法成為完美的盾牌。

請繼續往下閱讀...

北韓勞動黨總書記金正恩在關注美伊對峙局勢的同時，似乎判斷「硬碰硬」的正面積極突破是體制生存的唯一出路。特別是他不斷強調擁核國地位，並將對南韓的公然核威脅訊息日常化。其意圖在於利用中東混亂之際，提升韓半島內的緊張程度以掌握主導權；同時計算著趁美國注意力集中在中東時，加大戰略挑釁的力度。他企圖透過一系列局部挑釁來分散美國的注意力，並將內部的恐懼投射到外部。

金正恩的此類計算與意圖，充分體現在二○二五年二月勞動黨第九次黨大會的決定中。基於社會主義體制的特性，黨的決定即爲國家的決定。金正恩在本次黨大會上，重新確認了建立完全的親政體制、「自力更生」以及「擁核國地位的不可逆性。這既是為了內部團結，也是對外再次聲明絕不屈服於壓力。

北韓領導人金正恩在關注美伊局勢時，不斷強調擁核國地位，並將對南韓的公然核威脅訊息日常化，似乎判斷「硬碰硬」的正面突破是體制生存的唯一出路。（法新社）

北韓已宣布了「與南韓絕緣」的政策，旨在透過強化「南方國境線要塞化」，意在廢除北方限界線（NLL）及重組軍隊指揮體系，將南北關係完全轉變為國際法上的敵對國家關係。三月結束的最高人民會議第15屆第1次會議，便是試圖將此內容寫入憲法。雖然修憲條文尚未公開，但從金正恩宣稱將「徹底排斥並無視大韓民國」來看，北韓似乎已將南韓定義為「最敵對的國家」。

此外，透過刪除「和平統一」、「三千里江山」等象徵南北民族紐帶的表達，北韓試圖將南韓界定為「他國」兼「主敵」，藉此阻斷統一討論本身。這雖然是將南韓視為必須武力佔領的「第一主敵」，但也等同於親手移除了對南政策的靈活性。同時，北韓強調建構思想防禦體系以加強內部團結，這一點也值得關注。這可視為其試圖從源頭封鎖透過南韓流入的資訊，以防止體制動搖及內部騷亂。已經制定了「反動思想文化拒絕法」、「青年教養保障法」、「平壤文化語保護法」等阻斷韓流三大惡法的北韓，如今正試圖將南韓定性為「惡劣的敵對國」，透過煽動對南敵對情緒來鞏固體制凝聚力。雖然焦點在於阻斷對「統一」的期待並守護體制，但這也意味著長達80年的統一論述終結，並徹底破壞了南北關係現有的框架。

還有在與南韓安保直接相關的事項上，北韓似乎已將自定義的「海上國境線」寫入憲法，以確保軍事挑釁的正當性。此舉意在將西海北方界線（NLL）一帶的武力衝突包裝成「合法的憲法主權行使」。北韓正考慮建立法律基礎，以便未來將NLL附近的衝突視為「對侵犯領土的自衛權行使」而非「民族糾紛」，從而進行高強度的挑釁。對美國方面，北韓在展現核報復能力以提高談判籌碼及彰顯擁核國地位的同時，也發出了強硬訊息，宣稱：「作為憲法上的擁核國，未來絕無去核化談判」。

最終，北韓的這些舉措是對過去南北關係範式的徹底廢除，是一場「政治上的斷絕」。其意圖是以「敵對兩國論」入憲為基礎，徹底切斷與南韓的關係，以防止體制受到污染。同時，顯而易見的是，北韓將透過如西海北方界線分爭化等局部挑釁，在分散美國注意力的同時，將內部的恐懼投射至外部。首要對象理所當然會是南韓。此外，隨著「民族」這一緩衝地帶消失，韓半島面臨的困境將進一步加劇。

北韓透過將自定義的「海上國境線」寫入憲法，確保軍事挑釁的正當性，以此來分散美國注意力，並將內部的恐懼投射至外部；示意圖。（法新社）

更嚴重的問題在於，北韓的這些行動不會僅止於惡化韓半島內部的安保環境。在對外方面，北韓將進一步強化其擁核國地位的鞏固戰略，並主張國際制裁無用論。金正恩透過伊朗的案例強調，國際社會的經濟制裁無法阻止核開發，並重申北韓將不屈服於任何壓力，完成核武力的意志。現在看來，北韓已進入「鞏固擁核國地位」的階段，旨在與美國平起平坐，而非進行棄核談判。

更嚴重的是，北韓正透過與中俄緊密合作，採取外交行動以擴大制裁漏洞，這使得韓半島去核化進程變得更加困難。當前韓半島安保環境陷入巨浪之中的現狀，必然會使東北亞整體的安全環境陷入僵局。對周邊相關國家而言，這是一個巨大的挑戰。因此，各國必須意識到，現在是防止誤判及遏制北韓挑釁的關鍵時期，必須集思廣益，確保北韓所算的圖謀無法實現，共同維護韓半島的和平與穩定。因為一旦北韓的片面意圖與北韓式算法成為現實，將可能引發對任何一方都不利的、超乎預期的嚴重問題。

（南韓外國語大學教授／東北亞合作論壇會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法