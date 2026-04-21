自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共掐脖封口 限制言論赤裸示範

2026/04/21 17:00

◎ 趙靖心

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，前往南京中山陵謁陵。現場群眾熱烈呼喊「兩岸一家親」、「歡迎黨主席」，氣氛宛如大型政治造勢。然而，就在此時，一名男子突然高喊「下架民進黨」，瞬間被中國維安掐脖拖走。這段畫面迅速在網路流傳，赤裸裸揭示兩岸制度的根本差異。難道鄭麗文所追求的和平，就是以台灣人民失去言論自由為代價的和平？

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，前往南京中山陵謁陵。有一名男子高喊「下架民進黨」，馬上被掐脖拖走。（歐新社檔案照）國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，前往南京中山陵謁陵。有一名男子高喊「下架民進黨」，馬上被掐脖拖走。（歐新社檔案照）在台灣，政黨輪替靠選票決定，民意是最高裁判。這正是憲政秩序的核心價值，也是自由民主的基石。反觀中共，一黨專政下，人民的選擇與言論完全受制於黨意，喊出「下架民進黨」竟成違法，實在是荒謬至極，人民只能被動接受安排，無權發聲。中國維安對人民掐脖封口的那一刻，無疑成了給台灣人民的最佳示範：中共統治的下場，就是失去言論自由。

台灣人民可以透過選票更換政黨，也可以公開批評政府。這種自由並非天賦，而是長期法治累積的成果。中共對言論的全面壓制，更凸顯台灣民主的珍貴，沒有制度與法律支撐，人民的聲音將被肢解，自由也會被架空。鄭麗文的舔共行為，不僅暴露其政治短視，同時也揭露中國扼殺自由的真實面。

一名男子突喊「下架民進黨」，瞬間被中國維安掐脖拖走。（圖取自三立新聞網）一名男子突喊「下架民進黨」，瞬間被中國維安掐脖拖走。（圖取自三立新聞網）鄭麗文此次訪中，等同一堂民主教育課。自由選票、言論權利與制度保障，是台灣民主政治的核心價值。民主不是口號，而是必須守護的制度防線，任何退縮示弱，都可能讓台灣付出沉重代價。

鄭麗文在謁陵現場的笑容與揮手，是對言論自由的嘲弄。民主制度與人民的選票，才是台灣最堅實的防線。守護民主，不容屈膝妥協！

（作者為文字工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書