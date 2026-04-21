自由開講》中共掐脖封口 限制言論赤裸示範

◎ 趙靖心

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，前往南京中山陵謁陵。現場群眾熱烈呼喊「兩岸一家親」、「歡迎黨主席」，氣氛宛如大型政治造勢。然而，就在此時，一名男子突然高喊「下架民進黨」，瞬間被中國維安掐脖拖走。這段畫面迅速在網路流傳，赤裸裸揭示兩岸制度的根本差異。難道鄭麗文所追求的和平，就是以台灣人民失去言論自由為代價的和平？

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國，前往南京中山陵謁陵。有一名男子高喊「下架民進黨」，馬上被掐脖拖走。（歐新社檔案照）在台灣，政黨輪替靠選票決定，民意是最高裁判。這正是憲政秩序的核心價值，也是自由民主的基石。反觀中共，一黨專政下，人民的選擇與言論完全受制於黨意，喊出「下架民進黨」竟成違法，實在是荒謬至極，人民只能被動接受安排，無權發聲。中國維安對人民掐脖封口的那一刻，無疑成了給台灣人民的最佳示範：中共統治的下場，就是失去言論自由。

台灣人民可以透過選票更換政黨，也可以公開批評政府。這種自由並非天賦，而是長期法治累積的成果。中共對言論的全面壓制，更凸顯台灣民主的珍貴，沒有制度與法律支撐，人民的聲音將被肢解，自由也會被架空。鄭麗文的舔共行為，不僅暴露其政治短視，同時也揭露中國扼殺自由的真實面。

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一名男子突喊「下架民進黨」，瞬間被中國維安掐脖拖走。（圖取自三立新聞網）鄭麗文此次訪中，等同一堂民主教育課。自由選票、言論權利與制度保障，是台灣民主政治的核心價值。民主不是口號，而是必須守護的制度防線，任何退縮示弱，都可能讓台灣付出沉重代價。

鄭麗文在謁陵現場的笑容與揮手，是對言論自由的嘲弄。民主制度與人民的選票，才是台灣最堅實的防線。守護民主，不容屈膝妥協！

（作者為文字工作者）

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