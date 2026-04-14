自由開講》鄭習會「假性和平」背後的國安風險

◎ 張淨依

在共軍持續升高對台軍事壓力、公開強調備戰與臨戰狀態之際，國民黨主席鄭麗文選擇赴中會見習近平，並以「和平」作為主要論述。問題不在於交流本身，而在於其發生的時機，以及被中共統戰策略運用的政治後果。在當前情勢下，「鄭習會」已非單純政黨互動，而是一項具外溢效應的國安事件。

「鄭習會」高度符合北京長期統戰邏輯，透過拉高台灣在野政黨層級對話，削弱台灣做為民主政體的形象。圖為鄭習會畫面。（路透檔案照）

從結構面檢視，「鄭習會」高度符合北京長期統戰邏輯，透過拉高台灣在野政黨層級對話，製造「台灣內部立場分裂」的畫面，進而在國際敘事中削弱台灣做為民主政體的形象。一旦此類影像遭到定型化並反覆操作，台灣將可能被重新框定為「內部未形成共識的爭議政體」，而非具備穩定治理與民主韌性的國際夥伴，其後果將直接侵蝕外交信任基礎。

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歷史經驗早已反覆證明，從綏靖政策下對極權擴張的誤判，到冷戰時期小國在權力夾縫中被迫讓渡安全自主，「以交流換和平」若缺乏實力與制度約束，往往不是和平的起點，而是風險累積的過程。

更嚴重的是，國防特別預算在立法院持續受阻，使戰力建構節奏實質拖慢，形成外界可清楚觀察的「軍購真空」。當外部軍事威懾持續上升，而內部安全投資卻相對停滯，這種結構性落差將直接削弱嚇阻可信度，並對國際社會釋放錯誤訊號，導致國際盟友誤判台灣之防衛決心。

國防特別預算在立法院持續受阻，導致國際盟友誤判台灣之防衛決心。圖為立法院。（資料照照）

「鄭習會」的本質問題，在於缺乏對等地位與安全前提，其政治效果遠超過一般外交或政黨交流範疇。若此次會面訊號與國內軍購遲滯相互疊加，便可能形成外部統戰敘事強化、內部防衛能量弱化的雙重擴散效應，使國安風險由象徵層次轉為結構性壓力。

綜上，「鄭習會」不應被輕易簡化為「交流」或「和平對話」。事實上，更接近一場被精準設計的政治場景操作，其後果已開始在國際敘事與國內政策節奏中同步顯現。當「假性和平」被刻意包裝，而安全基礎卻被同步侵蝕，台灣所面臨的是持續累積的國安風險！

（作者為法務人員）

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