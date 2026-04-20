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自由開講》82學童受害血淚 選票下架冷血官僚

2026/04/20 08:00

◎ 池明

台中市松姓棒球教練性侵案，檢方第三波偵結揭露受害人數已高達82人。面對這起台灣教育史上駭人聽聞的校園悲劇，盧秀燕市長近日卻在議會高呼「希望法官重判」，甚至拋出支持「鞭刑」。看似嚴懲不貸，實則是極其精算的政治操弄，意圖透過「創造新議題來覆蓋舊爭端」，掩蓋市府團隊百般無能。

台中國小棒球教練性侵學童，盧秀燕意圖透過「創造新議題來覆蓋舊爭端」，掩蓋市府團隊百般無能。（資料照）台中國小棒球教練性侵學童，盧秀燕意圖透過「創造新議題來覆蓋舊爭端」，掩蓋市府團隊百般無能。（資料照）司法重判固然能彰顯事後正義，但嚴謹的行政監督與把關，才是事前防堵悲劇的制度要點。教育部早在2021年便將「不適任教育人員資料庫」與法務部系統介接，並明令各級學校每年必須定期查核。倘若台中市教育局當年恪盡督導之責，落實查核機制，松男過往的猥褻前科必然無所遁形，豈能藏匿於校園中持續作惡？

直到東窗事發，關鍵3年校園安全防護網竟完全失效，徒增了數十名無辜的受害學童。原本可以被制度保護的這些孩子，卻成了行政怠慢下的犧牲品。盧市長刻意避談防護網為何變成大破洞，卻將焦點轉移至法官要重判，根本是推託卸責。

教育局長蔣偉民宣稱自請處分，根本是欺騙社會的空頭支票。圖右為蔣偉民。（資料照）教育局長蔣偉民宣稱自請處分，根本是欺騙社會的空頭支票。圖右為蔣偉民。（資料照）中市府的咎責機制只見基層、不見高層。案發至今，被懲處的僅止於學校校長、教職員；而負有直接督導責任的教育局長蔣偉民，去年在輿論沸騰時大動作宣稱自請處分，如今卻被民進黨議員江肇國踢爆，根本是欺騙社會的空頭支票，根本沒有核定蔣局長任何處分！盧市長還拋出聳動的「鞭刑」議題，說穿了，不過是一枚煙霧彈，用來轉移教育局長究責跳票、市府連受害人數都掌握不清的荒謬缺失。

長年高舉「媽媽市長」招牌的盧秀燕，面對82名學童慘遭蹂躪，卻是防線潰堤、後知後覺。真正的母親，絕不會在悲劇延燒數年後，才搪塞出鞭刑轉移焦點。若「媽媽」的震怒只是掩飾失能，台中大家長的「母愛」令人毛骨悚然。既然無能守護台中的孩子，選民自會用手中的選票換黨執政，徹底下架冷血護短的國民黨官僚體制。

（作者為教師）


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