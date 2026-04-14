自由開講》國共私開和平之窗 晾在外面的卻是台灣民意

◎ 不孝

把鄭習會說成和平突破，聽來動人，卻刻意避開最核心的問題：沒有人民授權，誰有資格替台灣預作政治安排。鄭麗文此行再受矚目，也只是政黨領袖赴中會面，不是經由選票授權的正式代表，更不能替兩千三百萬人先談兩岸未來。若把這場會面直接說成打開和平之窗，等於把民主程序當成可有可無。

鄭習會刻意避開最核心的問題，不能替2300萬人先談兩岸未來。圖為雙方進行午宴。（歐新社檔案照）

北京這次把會面安排在人民大會堂東大廳，公開發言又把九二共識、反對台獨與一個中國擺上檯面。這就說明，這場會面不是單純寒暄，而是先把北京要的政治前提講在前面，再把接受這套前提包裝成務實交流。若有人刻意略過這一層，等於把最該受檢驗的政治爭議，改寫成和平善意。

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更刺眼的是，口頭上的和平並沒有換來現實裡的降溫。北京一面談和平，一面維持對台軍事施壓，顯示它要的不是沒有條件的和解，而是台灣先吞下政治框架，再來談能換到多少空間。和平若真要成立，至少不能建立在威嚇照舊、台灣先退的前提上；否則，那不叫和平，只是把讓步換個比較好聽的名字。

北京一面談和平，一面維持對台軍事施壓。圖為中國遼寧號於南海舉行演習。（美聯社檔案照）

兩岸若真想降低風險，該面對的不是哪個政黨比較會見面，而是誰能代表台灣做出政治承諾。政黨可以交流，卻不能取代授權；個人可以表達立場，卻不能越過國家體制。台灣的未來若能被少數人先談先算，人民投票還剩下什麼分量？把程序丟到一旁，再漂亮的和平說法，也只是繞開民主的捷徑。

真正被晾在窗外的，不是哪一個政黨，而是台灣民意。若只因有人能和北京見面，就把國共會面寫成替台灣開窗，等於默許沒有授權的人先替全民談未來。連屋主都還沒有點頭，誰有資格替整棟房子開門開窗？

（作者為退休人士）

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