自由開講》談談鄭麗文現象

◎ 蘇倫

中國國民黨主席鄭麗文終於如願以償，在北京見到了中國共產黨總書記習近平。這件事其實沒有什麼意外，因為當初鄭麗文競選黨主席的時候，就已經讓趙少康等人懷疑，是中共國在後面支持的，現在中共國把她召回，交付任務也好，確立她的中共代言人的地位也好，都是很自然的，就好像習近平召見港澳特首一樣，不足為奇。

鄭麗文終於如願以償，在北京見到了中國共產黨總書記習近平，兩人握手、合照13秒。（美聯社檔案照）

比較奇怪的是，為什麼一個曾經那麼積極主張台灣獨立，反對中國國民黨的人，可以經過國民黨黨員票選，當選中國國民黨的主席？為什麼中共國也可以接受一個曾經那麼反共，那麼臺獨的人，180度轉彎來投靠中共國？如果說鄭麗文就是一個投機的人，為了利益可以改變任何的立場，那麼中國國民黨和中國共產黨也是兩個投機的政黨，為了達到目的，不管是什麼人來投靠，撿到籃子就算是寶，可以讓她當黨主席，可以讓她當中共代言人，完全不計較她過去的立場和言論。問題是這個人今天可以變一次，以後會不會再變一次呢？

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有個前立委、健身的網紅，為了利益完全改變立場，現在唯利是圖，沒有底線。圖為館長陳之漢。（資料照）

像鄭麗文這種為了利益完全改變立場的人，在台灣並不是獨一無二的。有個前立委以前要消滅國民黨，現在也是跟國民黨眉來眼去，甘為小弟。有個健身的網紅，以前大罵中共，堅持臺獨，現在舔共舔的比誰都用力。這裡不想指責這些人，而是要提出一個疑問，為什麼有這麼多人，完全沒有任何的原則和立場，眼中只有利益？這些人有的受了高等教育，有的沒有讀什麼書，但是都一樣的唯利是圖，沒有底線。這讓人不禁懷疑臺灣的教育一定出了什麼問題。

（作者為退休人士）

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