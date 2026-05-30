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黑熊學院》借鑑烏以經驗 建構高齡者與弱勢族群的戰災韌性

透過以色列跟烏克蘭的經驗，可以看到在物資儲備和建立組織之虞，最重要的一環是：心理建設。
黑熊學院

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2026/05/30 21:00

◎ 黑熊學院

台灣在2026年正式邁入高齡化社會，無論是面臨戰爭或天災，高齡者與身障等弱勢族群的處境將更為艱困。

烏克蘭的老年人口佔比相當高，約有890萬名60歲以上的人口，佔總人口的24% 。長輩在戰爭期間所遇到的難題，有相當高的比例是無法取得食物，其次是取得藥物和輔助器具。

黑熊學院》借鑑烏以經驗 建構高齡者與弱勢族群的戰災韌性以色列建議高齡者應該額外準備的避難物資。（取自貼文）
長年面對伊朗和其代理人發動空襲的以色列，高齡人口佔該國人口13 %左右。

以色列後方司令部發行的民防手冊中，針對高齡者的戰災準備更聚焦在兩大重點——「心理健康」和「社交互動」。

面對與高齡者的溝通，行動建議要更明確。尤其應該鼓勵動手實作，不管是救護技能或準備避難物資，這能照顧到對方的感受，也更能建立自信。

若能建立自信，就更能鼓勵學習能力較強的長輩去協助年紀相仿的朋友。

內容也尤其強調，要確保助行器材要放在隨手可得的地方，若是使用電動輪椅更隨時要保持電池的充足，並在準備急救物資中應有下列物品：

✔︎必備藥品及處方箋清單
✔︎備用輔具零件（如輪椅輪胎內胎）
✔︎輔助溝通工具（如果需要）
✔︎身分證件副本與醫療狀況說明書

若是聽障或視障等特殊需求者，可以索取特殊的警報設備，通過強烈震動或閃光來提醒。

》烏克蘭怎麼做？

根據 「國際助老會」整理戰爭報告，歸納作為戰災弱勢的老人群體內，需要更細緻劃分出「女性、70 歲超高齡、身障者」三種更加弱勢者的特殊需求和照護。

內政部去年普發的「小橘書」實體緊急避難手冊，可視為政府開始跟大眾願意正視討論戰爭的心態建設第一步。（資料照）內政部去年普發的「小橘書」實體緊急避難手冊，可視為政府開始跟大眾願意正視討論戰爭的心態建設第一步。（資料照）在面對戰爭頭幾年的需求與不足，烏克蘭也進行了一些調整如：

✔︎提升補助金和直接給予物資組合包
✔︎協助老人的心理支持和社會連結能力。
例如，在互動設計上將高齡者視為「參與者」而非「受害者」的身份轉變。
✔︎社會連結：鼓勵老人們成立草根組織，成為團隊的主導和營運者。當外援組織離開後仍能維繫運作，也能讓高齡者感受自己被需要、並且能派上用場。


透過以色列跟烏克蘭的經驗，可以看到在物資儲備和建立組織之虞，最重要的一環是：心理建設。

台灣因為長期處於承平狀態和「戰爭」成為一個高度政治化的議題，使得社會普遍對於戰爭了解不足或不願面對。

去年內政部普發的「小橘書」實體緊急避難手冊，可視為政府開始跟大眾願意正視討論戰爭的心態建設第一步。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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