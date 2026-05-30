黑熊學院》借鑑烏以經驗 建構高齡者與弱勢族群的戰災韌性

透過以色列跟烏克蘭的經驗，可以看到在物資儲備和建立組織之虞，最重要的一環是：心理建設。

◎ 黑熊學院

台灣在2026年正式邁入高齡化社會，無論是面臨戰爭或天災，高齡者與身障等弱勢族群的處境將更為艱困。



烏克蘭的老年人口佔比相當高，約有890萬名60歲以上的人口，佔總人口的24% 。長輩在戰爭期間所遇到的難題，有相當高的比例是無法取得食物，其次是取得藥物和輔助器具。

以色列建議高齡者應該額外準備的避難物資。（取自貼文）

長年面對伊朗和其代理人發動空襲的以色列，高齡人口佔該國人口13 %左右。



而以色列後方司令部發行的民防手冊中，針對高齡者的戰災準備更聚焦在兩大重點——「心理健康」和「社交互動」。



面對與高齡者的溝通，行動建議要更明確。尤其應該鼓勵動手實作，不管是救護技能或準備避難物資，這能照顧到對方的感受，也更能建立自信。



若能建立自信，就更能鼓勵學習能力較強的長輩去協助年紀相仿的朋友。



內容也尤其強調，要確保助行器材要放在隨手可得的地方，若是使用電動輪椅更隨時要保持電池的充足，並在準備急救物資中應有下列物品：



✔︎必備藥品及處方箋清單

✔︎備用輔具零件（如輪椅輪胎內胎）

✔︎輔助溝通工具（如果需要）

✔︎身分證件副本與醫療狀況說明書



若是聽障或視障等特殊需求者，可以索取特殊的警報設備，通過強烈震動或閃光來提醒。



》烏克蘭怎麼做？



根據 「國際助老會」整理戰爭報告，歸納作為戰災弱勢的老人群體內，需要更細緻劃分出「女性、70 歲超高齡、身障者」三種更加弱勢者的特殊需求和照護。

內政部去年普發的「小橘書」實體緊急避難手冊，可視為政府開始跟大眾願意正視討論戰爭的心態建設第一步。（資料照）在面對戰爭頭幾年的需求與不足，烏克蘭也進行了一些調整如：



✔︎提升補助金和直接給予物資組合包。

✔︎協助老人的心理支持和社會連結能力。

例如，在互動設計上將高齡者視為「參與者」而非「受害者」的身份轉變。

✔︎社會連結：鼓勵老人們成立草根組織，成為團隊的主導和營運者。當外援組織離開後仍能維繫運作，也能讓高齡者感受自己被需要、並且能派上用場。





透過以色列跟烏克蘭的經驗，可以看到在物資儲備和建立組織之虞，最重要的一環是：心理建設。



台灣因為長期處於承平狀態和「戰爭」成為一個高度政治化的議題，使得社會普遍對於戰爭了解不足或不願面對。



而去年內政部普發的「小橘書」實體緊急避難手冊，可視為政府開始跟大眾願意正視討論戰爭的心態建設第一步。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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