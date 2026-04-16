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自由開講》拒絕「躺平式」和平：以實力嚇阻方能止戰

2026/04/16 10:30

◎ 嶼明

中共一直以來都將統一台灣視為大業，數十年來軟硬策略不斷。因此當台灣政治人物赴中互動、呼應相關論述時，這些行為可能被納入更大的戰略拼圖中，成為對外釋放訊號的一部分。（路透、中國國民黨提供，本報合成）中共一直以來都將統一台灣視為大業，數十年來軟硬策略不斷。因此當台灣政治人物赴中互動、呼應相關論述時，這些行為可能被納入更大的戰略拼圖中，成為對外釋放訊號的一部分。（路透、中國國民黨提供，本報合成）

台灣與中國主權互不隸屬，這不只是法律與國際現實的問題，更是制度本質的對立：一方是民主自由體制，一方是極權統治。這種結構性矛盾，不會因為單方面降低姿態而消失。相反地，當權力與制度存在根本衝突時，退讓往往只會被解讀為機會，而非善意

從戰略角度觀察，中國共產黨已將「統一台灣」納入長期政治敘事與執政正當性的一部分。對內，它是民族復興的象徵；對外，它則透過軍事與政治手段同步推進。軍事上，中國人民解放軍持續擴張軍費與戰力，對台演訓轉為常態化壓力；政治上，則透過滲透、統戰與敘事操作，試圖改變台灣內部的認知結構與國際定位。

這種策略並非單一手段，而是典型的「軟硬並進」：一方面以軍事能力提高威脅，一方面透過語言與政治行動，逐步將台灣納入「一個中國」的敘事框架之中。當部分政治人物赴中互動、呼應相關論述時，這些行為不只是個別選擇，而可能被納入更大的戰略拼圖之中，成為對外釋放訊號的一部分。

在這樣的現實下，討論和平，必須回到一個基本問題：和平是如何維持的？

Ronald Reagan曾提出「以實力追求和平」，孟子則說「生於憂患，死於安樂」。兩者所指向的是同一個原則：

和平並非來自期待，而是來自嚇阻。沒有準備的和平，只是將風險延後，而非消除風險。

當一個國家對外釋放「不願抵抗」或「降低防衛意志」的訊號時，這並不會減少衝突，反而會改變對手的風險評估。在戰略模型中，這個過程可以簡化為：

嚇阻力下降 → 攻擊成本下降 → 戰爭機率上升

因此，近期中國國民黨所提出的「躺平式敘事」，問題的核心並不在於其主觀動機，而在於其客觀效果。當社會逐漸接受「降低對抗」作為主要路徑時，可能產生三個結構性後果：

第一，內部意志的削弱，使防衛準備失去社會基礎。

第二，外部訊號的錯置，使對手誤判台灣的抵抗決心

第三，盟友信心的動搖，影響國際支持與安全承諾

在這個意義上，即使出發點是「避免戰爭」，其結果仍可能是降低嚇阻、提高風險。這正是戰略思考與直覺善意之間的落差。

國民黨在鄭習會前於臉書發布影片，宣稱「有和平，才能躺平」。（取自國民黨臉書）國民黨在鄭習會前於臉書發布影片，宣稱「有和平，才能躺平」。（取自國民黨臉書）

因此，真正需要被檢驗的，不是「是否主張和平」，而是和平的基礎為何：

是建立在實力與準備之上，

還是建立在對對方克制的期待之上？

歷史經驗反覆顯示，前者雖然成本較高，但能維持穩定；後者看似輕鬆，卻往往在關鍵時刻付出更大的代價。

拒絕躺平，並不意味著好戰，而是對現實保持清醒。在能力、意圖與敘事交織的國際環境中，唯有做好準備，才能真正降低戰爭的可能。

（作者為開業建築師）

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